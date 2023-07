Le pont de Crimée a été attaqué. D’après Moscou, les forces ukrainiennes ont lancé des drones navals sur ce stratégique lien entre la péninsule et le continent, dans la nuit de dimanche à lundi, tuant deux civils. L’attaque de Kiev a fait d’importants dégâts sur la section routière du pont, le seul qui relie la Russie à la péninsule ukrainienne de Crimée annexée par Moscou en 2014, et sert de base arrière à l’armée russe combattant en Ukraine.

Elle a été menée par les services spéciaux et les forces navales ukrainiens à l’aide de « drones navals », a confirmé ce lundi une source au sein des services ukrainiens de sécurité (SBU). L’attaque a été perpétrée par l’Ukraine, a confirmé sur la messagerie Telegram la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova.

Deux civils tués

Le Comité antiterroriste russe (NAK) a précisé dans un communiqué qu’elle a eu lieu à 2h05 (heure française) et confirmé qu’elle a été menée par des « drones de surface navals ». Deux civils, un homme et une femme qui circulaient en voiture, y ont été tués, et leur fille blessée, a affirmé lundi dans un communiqué le Comité d’enquête russe.

Le gouverneur russe de la péninsule annexée de Crimée, Sergueï Aksionov, avait dans un premier temps évoqué sur Telegram une « urgence » ayant nécessité d’interrompre la circulation sur le pont, le ministère russe des Transports précisant de son côté que la chaussée avait été « endommagée ». Sur Telegram, la chaîne de télévision publique Crimée-24 a publié une vidéo du pont montrant une portion de sa section routière partiellement effondrée.

Des ferrys de remplacement

Le Comité d’enquête a également publié une vidéo, montrant des hommes ramassant des indices sur la chaussée penchant vers la mer. Le pont de Crimée, long de 18 kilomètres et inauguré en 2018, consiste en deux ouvrages parallèles, l’un réservé à la circulation routière et l’autre au trafic ferroviaire.

La section ferroviaire du pont n’a pas été endommagée et la circulation y a repris dans la matinée, ont indiqué les autorités de Crimée. Les services de ferry permettant de traverser ce bras de mer ont également repris, les automobilistes voulant traverser le détroit étant appelés à les emprunter. Le viaduc, qui enjambe le détroit de Kertch, avait déjà été endommagé le 8 octobre dernier par une puissante explosion attribuée par les autorités russes à un camion piégé par les services secrets ukrainiens. Le pont en béton, construit à grands frais sur ordre de Vladimir Poutine, avait été ensuite remis en service.