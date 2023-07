Guerre en Ukraine EN DIRECT : Le président de la Corée du Sud en visite surprise à Boutcha...

09h20 : Un espion russe extradé et écroué aux les Etats-Unis

Vadim Konoshchenok, suspecté d’être un espion à la solde du pouvoir russe, a été extradé d’Estonie vers les Etats-Unis et est accusé notamment de contrebande. L’homme a été placé ce vendredi en détention provisoire dans une prison américaine, au moment où Washington appelle à un échange de prisonniers avec Moscou.

Selon la justice américaine, Vadim Konoshchenok aurait joué un rôle central au sein d’un groupe qui a fourni illégalement des composants électroniques sensibles et des munitions « à la Russie, destinées à son invasion illégale et non provoquée de l’Ukraine ». L’espion encourt une peine de trente ans de prison aux Etats-Unis pour association de malfaiteurs, violation des restrictions à l’exportation, blanchissement et contrebande.