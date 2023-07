Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, « 20 Minutes » fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

Volodymyr Zelensky avait poussé pour qu’un calendrier d’adhésion de l’Ukraine à l’Otan soit accepté. En vain, malgré le sommet de l’Alliance à Vilnius. Face à sa colère, Joe Biden s’est voulu rassurant, ce jeudi. « La question n’est pas de savoir s’ils doivent ou non adhérer à l’Otan [mais] quand ils pourront adhérer, et ils adhéreront à l’OTAN », a promis le président américain, lors d’une conférence de presse à Helsinki.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a aussi affirmé dans une interview diffusée jeudi n’avoir « aucun doute » que l’Ukraine devienne membre de l’Otan en temps voulu. Moscou, en revanche, n’a pas apprécié ces déclarations optimistes. « Je suis certain que cela n’améliorera pas la sécurité de l’Ukraine et que, d’une manière générale, cela rendra le monde beaucoup plus vulnérable et mènera à des tensions supplémentaires sur la scène internationale », a rétorqué Vladimir Poutine.

La phrase du jour

Si j’étais lui, je ferais attention à ce que je mange. Je surveillerais le menu. »

C’est une déclaration ironique du président américain à propos d’Evgueni Prigojine, le chef de Wagner. Joe Biden a estimé qu’il devrait faire « attention à ce qu’il mange » après sa mutinerie avortée contre Moscou, sous-entendant qu’il risque de se faire éliminer par le Kremlin.

Le chiffre du jour

4. C’est le nombre de blessés recensés par l’Ukraine après de nouvelles frappes nocturnes sur Kiev. La capitale ukrainienne a vécu sa troisième nuit d’attaques d’affilée où des explosions ont été entendues dans plusieurs quartiers. Deux personnes ont été blessées dans le quartier de Darnytsky « à la suite de la chute de débris », a déclaré Sergiy Popko, chef de l’administration militaire de Kiev, sur Telegram. Deux autres personnes, dans le quartier de Shevchenkivsky, ont été soignées sur place.

La tendance du jour

Joe Biden a multiplié les déclarations en faveur de Kiev, ce jeudi. Le président russe Vladimir Poutine « a déjà perdu la guerre » en Ukraine, a affirmé son homologue américain. « Il pourrait finir la guerre demain, il n’aurait qu’à dire : "j’arrête" », a-t-il estimé, lors d’une visite en Finlande célébrant la récente adhésion à l’Otan du pays nordique voisin de la Russie. « Mais il n’y a pas de possibilité pour lui de gagner la guerre en Ukraine (…) Il l’a déjà perdue », a ajouté Joe Biden, soulignant le manque de ressources de la Russie et ses difficultés économiques.

Malgré le peu de progrès de la contre-offensive ukrainienne sur le front, le président américain s’est aussi dit convaincu que celle-ci mènerait à une demande de négociations de la part de Moscou. « J’espère, et c’est mon attente, que l’Ukraine fera des progrès significatifs dans son offensive et que cela débouchera sur un règlement négocié à un moment ou à un autre », a déclaré le dirigeant américain de 80 ans.

De son côté, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, a affirmé que la livraison d’avions de combat F-16 occidentaux - nécessaires selon Kiev pour combattre l’invasion russe - serait considérée comme une menace « nucléaire », ces avions étant capables de porter l’arme atomique. « Je ne crois pas qu’il y ait une réelle perspective (…) que Poutine utilise l’arme nucléaire. Non seulement l’Occident, mais aussi la Chine et le reste du monde ont dit : "n’allez pas sur ce terrain-là" », a balayé Joe Biden, au côté du président finlandais Sauli Niinistö.