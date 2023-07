Guerre en Ukraine EN DIRECT : Kiev affirme avoir abattu 11 drones russes lors d’une deuxième nuit d’attaques...

08h51 : L'« économie de guerre » de Nexter

Nexter a adopté un nouveau mode de production. Les différentes lignes d’assemblage sont désormais organisées par « stations », pour un rythme plus élevé, conséquence directe du lancement du programme Scorpion en 2018. Le canon Caesar n’a pas échappé à cette nouvelle organisation. Nexter passe dans le cadre de l'« économie de guerre » à une production accélérée de ces canons livrés à l’Ukraine : de 31 mois avant le conflit, le cycle de production, jusqu’à la livraison, est tombé à 17 mois aujourd’hui, avec un objectif à 12 mois en 2024.

« Nous nous sommes donné les moyens de répondre à la commande étatique, pour produire plus et plus vite », résume Olivier Bonfils, directeur des productions. Prélevés sur le stock des armées, 30 Caesar ont été livrés à l’Ukraine, la production roannaise actuelle vise à les remplacer. « L’économie de guerre, c’est une expression. Maintenant, on attend les commandes », traduit Olivier Sachet, secrétaire CFDT du site de Roanne, saluant par ailleurs « un dialogue social plutôt constructif, après des années de plans sociaux jusqu’en 2018 ».