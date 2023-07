Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

La France s'engage pour la première fois à livrer des missiles de longue portée SCALP, capables de frapper l’armée russe dans l’est de l’Ukraine. « Nous avons décidé de livrer de nouveaux missiles permettant des frappes dans la profondeur à l’Ukraine », a déclaré le chef de l’Etat français à son arrivée au sommet de l’Otan à Vilnius. Les premiers SCALP ont été livrés en même temps que le président l’annonçait, selon l’état-major, qui ne précise pas de volume. Difficilement détectable, ce missile de croisière qui peut être tiré depuis un avion est aussi réputé pour sa grande précision et peut être utilisé contre des « objectifs durcis » de type bunkers et structures enterrées, outre bases militaires et dépôts de munitions.

La phrase du jour

L’indécision est une faiblesse »

Volodymyr Zelensky n’a pas mâché ses mots avant d’arriver au sommet de l’Otan, affichant ouvertement sa déception quant aux engagements de l’Alliance. « Il semble qu’il n’y ait aucune volonté ni de donner à l’Ukraine une invitation à l’OTAN, ni d’en faire un membre de l’Alliance », a regretté le président ukrainien, jugeant « absurde » que son pays n’ait pas de calendrier d’adhésion. « Nous avons clairement indiqué que nous inviterons l’Ukraine à rejoindre l’Otan quand les Alliés seront d’accord et quand les conditions seront réunies », a réagi un peu plus tard Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l’Otan.

Volodymyr Zelensky a ensuite prononcé un discours devant la foule dans le centre-ville de Vilnius, accompagné du président lituanien. « L’Otan donnera à l’Ukraine la sécurité. L’Ukraine rendra l’Otan plus forte », a-t-il lancé avant d’assister, avec son homologue lituanien, à une cérémonie de levée d’un drapeau ukrainien ramené de Bakhmout.

Le chiffre du jour

700 millions d’euros. Berlin va livrer pour près de 700 millions d’euros d’armes supplémentaires à l’Ukraine, indiquent des sources gouvernementales allemandes au premier jour du sommet des dirigeants de l’Otan réunis à Vilnius. L’Allemagne va notamment livrer des lanceurs pour le système de défense antiaérienne Patriot, des véhicules blindés de type Marder et chars Leopard 1 A5 et des projectiles d’artillerie.

La tendance du jour

Pluie de drones sur le sud de l’Ukraine. La Russie a lancé pas moins de 28 drones explosifs la nuit dernière, visant notamment un terminal céréalier dans un port de la région d’Odessa, dans le sud du pays. La région d’Odessa compte trois ports qui font partie de l’accord international permettant d’exporter des céréales ukrainiennes malgré l’invasion russe de ce pays et qui expire le 17 juillet. « Deux terminaux dont un céréalier ont pris feu à cause de la chute d’éclats de drones abattus », indique le gouverneur régional Oleg Kipper, alors que l’armée ukrainienne assure avoir abattu 26 des 28 drones.

L’accord céréalier initial de 120 jours conclu avec la médiation de l’ONU et de la Turquie a été prolongé mais il doit expirer à nouveau le 17 juillet. Mécontent du fonctionnement d’un accord parallèle sur les exportations russes de produits alimentaires et d’engrais, Moscou a d’ores et déjà déclaré ne voir aucune raison pour une autre extension.