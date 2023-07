Guerre en Ukraine EN DIRECT : Kiev met la pression sur les dirigeants des pays de l'Otan, réunis à Vilnius...

07h30 : Kiev réclame un « signal clair » aux dirigeants de l’Otan

La réunion des 31 dirigeants des pays de l’Alliance se tient mardi et mercredi à Vilnius. Soit à quelque 35 km de la frontière avec la Biélorussie, alliée de Moscou, et non loin de l’enclave russe de Kaliningrad, sous la protection notamment d’avions Rafale déployés par la France et de batteries de missiles Patriot par l’Allemagne.

Le président ukrainien, attendu lors de ce sommet, a réclamé « un signal clair » de la part des Occidentaux sur les perspectives d’adhésion de son pays. « L’Ukraine mérite de faire partie de l’Alliance. Pas maintenant car maintenant, c’est la guerre, mais nous avons besoin d’un signal clair et ce signal est nécessaire dès maintenant », a insisté Volodymyr Zelensky dans un message sur Telegram.