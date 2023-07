Guerre en Ukraine EN DIRECT : Au moins six morts dans un nouveau bombardement russe au 500e jour de conflit…

09h17 : Mais où est Prigojine ?

Après leur rébellion avortée en Russie de Wagner et l’accord négocié par le président biélorusse Alexandre Loukachenko entre Evgueni Prigojine et le Kremlin, le chef de l’organisation paramilitaire et ses hommes devraient être en Biélorussie.

Mais le président Loukachenko a assuré jeudi que le sulfureux patron du groupe paramilitaire Wagner, Evgueni Prigojine, se trouvait en Russie et non « pas sur le territoire biélorusse ». Selon lui, les combattants de Wagner sont, eux, « dans leurs camps permanents » en Ukraine et non en Biélorussie, « pour le moment ».

Interrogé, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a répondu de son côté que Moscou « ne suit pas les mouvements » du patron de Wagner. « Si vous les cherchez, vous ne les trouverez pas ici », a lâché Leonid Kasinsky, un officier du ministère biélorusse de la Défense, recevant des journalistes dans un camp récemment bâti à Tsel.

Alexandre Loukachenko avait annoncé le 27 juin qu’Evgueni Prigojine était arrivé en Biélorussie. Mais jeudi, il a reconnu que la question de la « relocalisation » de Wagner en Biélorussie n’était « pas réglée ».