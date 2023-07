Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) « fait des progrès » dans l’accès à certaines zones la très grande centrale nucléaire de Zaporijjia, au sud de l’Ukraine, a indiqué ce vendredi le directeur général de l’agence Rafael Grossi.

Ce dernier a précisé que ses inspecteurs avaient visité plusieurs sites, dont les piscines de refroidissement. Cependant, pour l’instant, ces inspecteurs n’ont pas eu accès aux toits de la plus grosse centrale nucléaire d’Europe où l’Ukraine soupçonne les forces russes, qui contrôlent la zone, d’avoir placé des mines ou des explosifs.

L’Ukraine, dont la centrale de Tchernobyl avait déjà été en 1986, à l’époque soviétique le théâtre de la pire catastrophe nucléaire de l’histoire, a accusé ce mardi Moscou de préparer une « provocation » sur le site. L’armée ukrainienne avance que des « objets similaires à des engins explosifs ont été placés » sur les toits des réacteurs 3 et 4 de la centrale.

La phrase du jour





Le président ukrainien est actuellement en tournée en Europe pour essayer de convaincre ses alliés de lui fournir de nouvelles munitions et de nouvelles armes. « Nous en discutons avec les Etats-Unis, cela ne dépend que d’eux actuellement », a ajouté Volodymyr Zelensky arrivé à Prague jeudi, après avoir visité le même jour la Bulgarie, grand producteur de munitions. Ce vendredi soir, le chef de l’Etat ukrainien sera en Turquie.

Les médias américains ont de leur côté rapporté que le Pentagone serait en train de préparer un nouveau package d’armes et de munitions qui pourrait inclure des armes à sous-munitions controversées - des roquettes qui dispersent plusieurs petits explosifs sur un large rayon - mais que la décision finale n’a pas encore prise.

Le chiffre du jour

500 millions d’euros. C’est le montant d’un accord entre les Etats membres de l’UE et le Parlement européen pour accélérer la production de munitions dans l’Union, afin de reconstituer les arsenaux des Européens et de continuer à armer l’Ukraine. « C’est une nouvelle preuve de l’engagement indéfectible de l’UE à soutenir l’Ukraine », a déclaré la ministre espagnole de la Défense Margarita Robles, dont le pays exerce la présidence tournante du Conseil de l’UE.

Bruxelles espère porter la capacité de production du bloc à un million d’obus par an dans les douze prochains mois, pour permettre aux Européens de reconstituer leurs stocks et poursuivre les livraisons d’armes à l’Ukraine pour l’aider à se défendre contre l’invasion russe. Les Etats membres ont aussi mis en œuvre un autre plan de deux milliards d’euros pour envoyer en Ukraine un million d’obus prélevés sur leurs stocks cette année et financer des achats communs de munitions pour Kiev.

La tendance du jour

Le président ukrainien a fustigé ce vendredi l’absence d’unité au sein de l’Otan sur les adhésions de la Suède et de l’Ukraine. Des réticences de certains qui représentent selon Volodymyr Zelensky une « menace » pour la « sécurité du monde entier », a-t-il déclaré lors de sa visite en Slovaquie. « Nous attendons une unité de l’Alliance car l’unité est la force de l’Otan », a martelé le président ukrainien. La Russie compte sur « la faiblesse et la désunion de l’Alliance », qui « ne peuvent pas être permises », a-t-il ajouté.

De son côté, le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg s’attend « à ce que [les] dirigeants [de l’Alliance] réaffirment que l’Ukraine deviendra membre de l’Otan et qu’ils s’unissent sur la manière de rapprocher l’Ukraine de son objectif » à l’occasion du prochain sommet de l’Alliance à Vilnius la semaine prochaine.