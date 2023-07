Guerre en Ukraine EN DIRECT : L’AIEA « fait des progrès » pour l’accès à la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijia…

L’Ukraine entre dans son 497e jour de guerre. Entre des frappes sur Lviv et les tensions autour de la centrale de Zaporijia, les civils se préparent toujours au pire, tandis que Volodymyr Zelensky reste très actif sur le plan diplomatique. Le président ukrainien s’est rendu hier à Sofia et à Prague, et rencontre ce vendredi le président Erdogan à Istanbul. En Russie, l’incertitude demeure autour d’Evguéni Prigojine, censé être exilé en Biélorussie mais qui se trouverait à Saint-Petersbourg…