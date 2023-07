Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

Jeudi, l’ouest de l’Ukraine a été frappé d’une nouvelle pluie de missiles. A Lviv, grande ville de l’Ouest rarement ciblée, au moins cinq personnes ont été tuées et 37 blessées dans les bombardements, dans l’attaque la plus destructrice sur cette région depuis le début du conflit en février 2022, racontent les autorités. Plus de 30 immeubles et d’autres bâtiments auraient été touchés, détaille sur Telegram le chef de l’administration militaire régionale, Maksym Kozytsky. L’armée russe a assuré avoir ciblé des sites de « déploiement temporaire » de soldats ukrainiens. « Toutes les installations désignées ont été touchées », a affirmé le ministère de la Défense russe.

La phrase du jour

















Mais où est Evgueni Prigojine ? Le patron de Wagner devrait être en Biélorussie d’après les accords passés avec le Kremlin après sa rébellion avortée. Or, d’après le président biélorusse, il n’en est rien. Quant aux mercenaires de Wagner, d’après lui, ils se trouvent « dans leurs camps permanents » de l’est de l’Ukraine.

Interrogé sur ces affirmations, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a répondu que Moscou « ne suit pas les mouvements » du patron de Wagner. Le président russe Vladimir Poutine, qui avait qualifié Evgueni Prigojine de « traître », a donné aux combattants de Wagner le choix de s’engager dans l’armée régulière, de partir pour la Biélorussie ou de retourner à la vie civile.

Le chiffre du jour

9. C’est le nombre de diplomates finlandais expulsés par le pouvoir russe ce jeudi. Le ministère russe des Affaires étrangères a également annoncé qu’elle allait fermer un consulat de la Finlande à Saint-Pétersbourg. Cette annonce fait suite aux expulsions de neuf diplomates russes en poste à Helsinki accusés de travailler pour les services de « renseignement » de la Russie. L’ambassadeur finlandais, Antti Helanterä, convoqué au ministère des Affaires étrangères à Moscou, s'est vu signifier d'« une vive protestation » du fait « de la politique conflictuelle et antirusse » des autorités finlandaises, qui, selon la diplomatie russe, vise à « démolir des décennies de relations russo-finlandaises mutuellement bénéfiques ».

La tendance du jour

A Zaporijjia, ville située à 50 km de la gigantesque centrale nucléaire, les Ukrainiens se préparent au « pire scénario », alors que Kiev a accusé Moscou de préparer une « provocation » sur le site, occupé par l’armée russe. Exercice d’évacuation à grande échelle, diffusion de tracts d’information : « Il s’agit d’une menace importante, les gens se préparent, le gouvernement se prépare, les autorités locales se préparent », a assuré jeudi Olena Jouk, présidente du conseil régional de Zaporijjia.

L’armée ukrainienne a mis en garde mardi contre « la préparation possible d’une provocation sur le territoire de la centrale de Zaporijjia dans un avenir proche ». Selon elle, des « objets similaires à des engins explosifs ont été placés sur le toit extérieur des réacteurs 3 et 4 ». De son côté, le Kremlin a averti d’un possible « acte subversif » ukrainien aux « conséquences catastrophiques » à la centrale.









L’Ukraine a tout de même tenu à rassurer les civils et globalement la communauté internationale, qui scrute la situation près de la plus grande centrale nucléaire d’Europe. « Les tensions diminuent petit à petit », résultat « d’un travail puissant » de l’armée et de diplomates ukrainiens ainsi que de « nos partenaires étrangers qui mettent la pression » sur la Russie, a ainsi déclaré Natalia Goumeniouk, porte-parole de l’armée ukrainienne pour le front sud, lors d’une conférence de presse.

En mémoire, la centrale de Zaporijjia a déjà été visée à de multiples reprises par des tirs et coupée du réseau électrique, une situation précaire qui fait craindre un accident nucléaire majeur.