Le fait du jour

L’Ukraine a rapporté ce mardi plusieurs frappes russes, dont une particulièrement dévastatrice, qui a fait au moins 38 blessés dont 12 enfants à Kharkiv, dans le nord-est du pays. Selon le parquet ukrainien, un nourrisson âgé de 3 mois a dû recevoir une assistance médicale sur place.

Par ailleurs, deux personnes ont été tuées dans la région de Kherson par des bombardements d’artillerie russes. Le bilan de la frappe russe au drone ayant touché lundi un immeuble d’habitation à Soumy, dans le nord-est, s’est lui alourdi à trois morts et 21 blessés. De son côté, la Russie annonce la neutralisation de cinq drones ukrainiens dans la région de Moscou.

Les combats se poursuivent également sur le front, près d’un mois après la contre-offensive lancée par les forces ukrainiennes qui n’a donné jusque-là que des gains territoriaux modérés pour Kiev.

La phrase du jour

La Russie résiste de manière sûre et continuera de résister face aux pressions extérieures, aux sanctions et aux provocations. »

Tels sont les mots de Vladimir Poutine. Lors d’un sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai, le président russe a assuré que son peuple « est consolidé comme jamais ». Il en a profité pour remercier les pays qui lui ont exprimé son « soutien » pendant la mutinerie du groupe paramilitaire Wagner.

Le chiffre du jour

13. Comme le nombre de jours avant la date d’expiration de l’accord céréalier. Mardi, la Russie a indiqué ne voir « aucune raison » de prolonger l’accord sur les exportations de céréales ukrainiennes. Le Kremlin se plaint d’entraves à ses propres livraisons agricoles. Depuis la conclusion de cet accord en juillet de l’année dernière, Moscou menace régulièrement de se retirer.

La tendance du jour

Les membres de l’Otan ont reconduit mardi pour un an le Norvégien Jens Stoltenberg à la tête de l’Alliance atlantique, faute d’avoir pu trouver un candidat pour lui succéder, seize mois après le début de l’invasion russe en Ukraine.

« Dans un monde plus dangereux, notre Alliance est plus importante que jamais », a souligné le dirigeant, à une semaine d’un sommet crucial à Vilnius. Le président américain Joe Biden a salué la reconduction de Jens Stoltenberg à la tête de l’Otan pour un an, qualifiant l’alliance militaire de « plus forte, plus unie et déterminée que jamais » et le « leadership constant » du Norvégien.