Le fait du jour

C’est un « signal clair que le monde est uni et inflexible lorsqu’il s’agit de tenir le régime russe responsable de tous ses crimes », estime le procureur général ukrainien Andriy Kostine. Un nouveau parquet international a été ouvert à La Haye avec l’objectif de tenir les dirigeants de Moscou « responsables » du crime de guerre d’agression dans le cadre de l’invasion de l’Ukraine.

Le Centre international pour la poursuite du crime d’agression contre l’Ukraine (ICPA) regroupe des procureurs de Kiev, de l’Union européenne, des Etats-Unis et de la Cour pénale internationale (CPI). Ce nouveau parquet doit combler « un trou béant dans la responsabilité du crime d’agression », la CPI n’étant compétente que pour juger les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité perpétrés en Ukraine, a ajouté le procureur ukrainien dans un communiqué.

La phrase du jour

Ces plans ont échoué principalement parce que les membres des forces armées russes ont fait preuve de loyauté envers leur serment et leur devoir »

C’est grâce à la « loyauté » de l’armée russe si la rébellion du groupe paramilitaire Wagner le mois dernier en Russie a échoué, selon le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou. Il s’agit des premières remarques publiques du ministre sur cette rébellion lancée les 23 et 24 juin par le patron du groupe Wagner, Evguéni Prigojine, qui avait dit vouloir s’emparer de Sergueï Choïgou et du chef d’état-major Valéri Guérassimov, les accusant d’incompétence et de s’en prendre à ses hommes.

Décrivant la mutinerie comme une « tentative de déstabiliser la Russie », Sergueï Choïgou a affirmé que le coup de force n’avait « pas affecté » le travail des troupes russes, qui mènent notamment une campagne militaire contre l’Ukraine. Les autorités russes s’efforcent depuis l’échec de la rébellion de donner l’impression d’un retour à la normalité, le président Vladimir Poutine s’affichant avec des soldats ou prenant un très inhabituel bain de foule.

Le chiffre du jour

100.000. C’est environ le nombre de réfugiés ukrainiens accueillis en France depuis le début de l’invasion. Les Ukrainiens ont bénéficié du régime spécifique et inédit de la « protection temporaire ». Ce dernier a exonéré les déplacés ukrainiens en France de déposer une demande d’asile, tout en profitant d’un droit au séjour et d’une panoplie d’aides sociales.

« L’inscription dans la durée et le durcissement du régime russe ont généré un flux de demandes d’asile en provenance de Russie (+75 %) plus important que les dernières années ». 2.617 Russes ont demandé l’asile, avec en 2022 « un changement dans les motifs invoqués (…) après le début du conflit en Ukraine », a détaillé l’Office. Les Russes font « dorénavant part de leurs craintes du fait de leurs opinions politiques d’opposition à la guerre ainsi que de leur refus de la conscription ou de la mobilisation dans les forces armées russes », a encore écrit l’Ofpra.

La tendance du jour

Quelques gains russes dans le Donbass, de modestes percées ukrainiennes dans le Sud, un front globalement figé… Plus d’un mois après le début de la contre-offensive de Kiev, aucun des belligérants ne semble en mesure d’enregistrer des avancées décisives. L’armée ukrainienne a repris aux forces russes 37 kilomètres carrés dans le sud et l’est du pays en une semaine, selon la vice-ministre de la Défense Ganna Maliar. On est loin des succès éclair remportés par l’armée ukrainienne à l’automne.

« La semaine dernière a été difficile sur le front, mais nous réalisons des progrès. Nous avançons pas à pas », a résumé sur Telegram Volodymyr Zelensky, alors que Moscou a consolidé pendant des mois ses lignes de défense, échelonnées parfois sur plus de 30 kilomètres de profondeur. « Il y a un nombre considérable de Russes en Ukraine. Il y a d’énormes obstacles défensifs », a commenté lundi l’amiral Rob Bauer, chef du comité militaire de l’Otan. « Une contre-offensive, c’est difficile », a-t-il ajouté, jugeant que les commandants ukrainiens avaient raison d’être « prudents » et de prendre le temps de tester les faiblesses russes.