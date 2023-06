Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

Avec plus on peut mieux faire. C’est ce que dit en substance l’armée ukrainienne qui est limitée dans sa contre-offensive par un manque d’armement, notamment d’avions de combat, estime son commandant en chef Valery Zaloujny dans un entretien publié vendredi par le Washington Post.

« Ça me gonfle », lance-t-il à propos des Occidentaux qui se plaignent des lents progrès de Kiev face aux Russes alors qu’ils livrent des armes trop lentement selon lui. Pour rivaliser avec la puissance aérienne russe, l’Ukraine a besoin des avions de combat F-16 promis au plus vite, martèle le général en chef. « Nous n’avons pas besoin de 120 avions. Je ne vais pas menacer la planète entière. Un petit nombre sera suffisant, dit-il encore dans les colonnes du quotidien américain. Mais ils sont nécessaires, il n’y a pas d’autre solution. »

La phrase du jour

La Russie est toujours sortie plus solide, plus forte, de toutes les difficultés (…) Cela sera encore le cas cette fois. »

Une Russie affaiblie n’existe pas à Moscou. Après la rébellion avortée du groupe Wagner, qui a ébranlé le pouvoir russe la semaine dernière, le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, veut croire que son pays en ressortira plus fort qu’avant. « La Russie est toujours sortie plus solide, plus forte, de toutes les difficultés (…) Cela sera encore le cas cette fois. Nous sentons déjà que ce processus a commencé », a déclaré le ministre lors d’une conférence de presse à Moscou.

Le chiffre du jour

174 millions. C’est le nombre d’euros que le Danemark va débloquer pour l’Ukraine. La somme sera principalement destinée à financer du matériel de défense aérienne, des munitions et des véhicules, a annoncé vendredi le ministère de la Défense.

« Il s’agit d’un don important, que nous avons constitué en fonction des souhaits et des besoins de l’Ukraine, et qui soutiendra la lutte de l’Ukraine contre les troupes d’invasion russes », a déclaré le ministre de la Défense par intérim, Troels Lund Poulsen, cité dans un communiqué. Dans ce don, 300 millions de couronnes danoises seront allouées à l’achat conjoint par l’Union européenne de munitions d’artillerie pour l’Ukraine. Créé en mars pour rassembler l’effort danois à l’Ukraine, le « fond pour l’Ukraine » avait déjà provisionné plus de 7,5 milliards de couronnes (un milliard d’euros) pour 2023.

La tendance du jour

Le Kazakhstan a reconnu pour la première fois des tentatives d’enrôlement de ses citoyens dans l’armée russe pour combattre en Ukraine, sujet sensible dans ce pays d’Asie centrale allié de Moscou mais souhaitant rester neutre dans cette guerre. « Nous avons observé dans notre région des tentatives de recrutement de la population locale vers la Fédération de Russie pour participer au conflit armé en Ukraine », a indiqué jeudi soir dans un communiqué le procureur de la région de Kostanaï (Nnord).

Cette immense région, à la superficie égale à un tiers de la France, est frontalière de la Russie et plus de 40 % des quelque 880.000 habitants sont d’origine russe. Il s’agit de la première déclaration en ce sens des autorités kazakhes, alors que des dizaines de citoyens originaires des ex-républiques d’Asie centrale (Kazakhstan, Kirghizstan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan) ont déjà été tués en combattant en Ukraine, d’après des médias locaux.