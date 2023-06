Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

Promis, juré, craché, Moscou ne vise que des cibles militaires. Pourtant, dans sa frappe sur un restaurant à Kramatorsk mardi soir, l’armée russe n’a pas tué que des militaires. Douze personnes sont mortes, dont trois mineurs. La Russie insiste néanmoins jeudi en affirmant avoir tué, dans cette frappe, deux généraux et des dizaines d’autres officiers ukrainiens, ainsi qu’une vingtaine d’instructeurs militaires étrangers.

« A la suite d’une frappe de haute précision (…), deux généraux, jusqu’à 50 officiers des forces ukrainiennes et jusqu’à 20 mercenaires et instructeurs militaires étrangers ayant participé à une réunion (…) ont été éliminés », a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

La phrase du jour

Un Poutine affaibli représente un plus grand danger »

C’est la mise en garde de Josep Borrell. Pour le chef de la diplomatie européenne, Vladimir Poutine a été « affaibli » par la mutinerie du groupe Wagner, ce qui provoque un risque « d’instabilité » pour la Russie. Le président russe « procède à un nettoyage interne » avec l’arrestation de généraux et cherche « qui est derrière cette tentative de rébellion armée », a-t-il souligné.

Cette mutinerie a montré de « profondes fissures » dans le système mis en place par Poutine et « elle aura des conséquences pour nous », a averti la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. « Il est important que nous doublions le soutien à l’Ukraine, pour la capacité militaire et l’aide financière », a-t-elle plaidé à son arrivée.

Le chiffre du jour

50 milliards. C’est le montant qu’a d’ailleurs proposé Ursula von der Leyen pour un nouveau parquet d’aide pour soutenir l’Ukraine jusqu’en 2027, dans le cadre d’une rallonge du budget pluriannuel de l’UE.

Le secrétaire général de l’Otan, le Norvégien Jens Stoltenberg, invité du sommet, a également plaidé pour une aide durable à l’Ukraine, qui ambitionne d’adhérer à l’Alliance atlantique et à l’UE. « Il faut continuer à soutenir l’Ukraine pour qu’elle reste un pays souverain et indépendant, sinon les débats sur l’adhésion n’auront plus lieu d’être », a-t-il averti.

La tendance du jour

Sur le terrain, Kiev progresse. L’armée ukrainienne a affirmé faire des avancées autour de Bakhmout, dans l’est du pays, malgré « une bataille féroce ». « Nous avançons près de Bakhmout et ça continue », a déclaré sur Telegram le commandant des forces terrestres ukrainiennes, Oleksandre Syrsky.

Depuis plusieurs semaines, l’armée ukrainienne attaque les flancs de Bakhmout, épicentre des combats dans le Donbass, progressant petit à petit, tandis que les Russes gardent pour le moment le contrôle de l’intérieur de la ville qu’elle a conquise en mai. « L’offensive de nos forces dans les directions de Melitopol, Berdiansk et Bakhmout se poursuit », a indiqué de son côté Ganna Maliar, la vice-ministre ukrainienne de la Défense. « Nos troupes rongent chaque mètre de terrain de l’ennemi dans ce qui est une bataille féroce. Ils progressent », s’est-elle félicitée sur Telegram.