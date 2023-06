Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

Nouvel acte de crime de guerre en Ukraine. Un bombardement russe sur un restaurant populaire de Kramatorsk, grande ville de l’Est du pays, a fait au moins dix morts et 61 blessés. Trois mineurs figurent parmi les morts et un enfant né en 2022 parmi les blessés, selon le Service des situations d’urgence, qui a précisé que les opérations de sauvetage se poursuivent et que sept personnes ont été sorties des décombres en vie. Selon la police, la Russie a tiré deux missiles sol-air S-300 sur Kramatorsk, qui comptait 150.000 habitants avant la guerre, entrée dans son seizième mois.

La frappe a détruit le restaurant Ria Pizza, un établissement du centre-ville apprécié des journalistes, travailleurs humanitaires et des soldats. Des médias ukrainiens ont évoqué la présence d’instructeurs militaires étrangers en ville. De son côté, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a assuré que la Russie ne frappait en Ukraine que des « installations qui sont liées d’une manière ou d’une autre à des infrastructures militaires ». Outre le restaurant, des appartements, des commerces, des voitures, un bureau de poste et plusieurs autres bâtiments ont subi des dégâts, selon le parquet ukrainien.

La phrase du jour

Vladimir Poutine est un paria à travers la planète. »

Joe Biden n’a pas mâché ses mots pour qualifier le président russe. Selon le chef d’Etat américain, Vladimir Poutine « perd clairement la guerre ». Il est toutefois trop tôt, selon le président américain, pour dire si son homologue russe a été affaibli par la rébellion avortée de Wagner. La Maison Blanche demeure prudente dans ses commentaires sur les conséquences de la mutinerie avortée d’Evguéni Prigojine, le week-end dernier en Russie, lorsque ses hommes se sont emparés de bases militaires et ont marché sur Moscou, avant de faire soudain volte-face.

Le chiffre du jour

2. C’est le nombre de missiles sol-air NASAMS qui seront livrés à l’Ukraine d’ici trois mois par la Lituanie. Cette annonce a été effectuée alors que le président lituanien, Gitanas Nauseda, arrivait à Kiev pour des discussions avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. « Même dans ces circonstances, quand les stocks sont vides, nous trouvons des occasions d’aider nos amis », a expliqué Gitanas Nauseda dans une vidéo diffusée séparément.

Le ministre lituanien de la Défense, Arvydas Anusauskas, a évalué le contrat à 9,8 millions d’euros, précisant que les lanceurs arriveront en Ukraine dans trois mois. Selon le ministère, la Norvège va fournir à l’Ukraine de l’équipement logistique pour les lanceurs NASAMS.

La tendance du jour

Après sa rébellion avortée, Wagner a été dirigé vers la Biélorussie par Moscou. Rien de rassurant pour les voisins de ce pays allié de la Russie. Le président polonais Andrzej Duda a ainsi estimé que la présence du groupe de mercenaires peut constituer « une menace potentielle » pour les pays voisins, membres du flanc oriental de l’Otan. « Difficile pour nous d’exclure que la présence du groupe Wagner en Biélorussie puisse constituer une menace potentielle pour la Pologne qui partage une frontière avec la Biélorussie, une menace pour la Lituanie (…), ainsi que, potentiellement, pour la Lettonie, elle aussi voisine », a-t-il déclaré aux journalistes à Kiev.

« A quoi servent réellement les forces du groupe Wagner, donc autant dire l’armée russe, précisément en Biélorussie ? Sont-elles destinées à occuper la Biélorussie ou à créer une menace supplémentaire depuis le nord envers l’Ukraine, en menaçant d’une attaque potentielle ce pays depuis la Biélorussie ? Ou bien est-ce une forme de menace potentielle précisément envers nos pays de l’Otan, envers la Pologne ? », a-t-il lancé.