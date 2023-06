Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

Le Biélorussie a annoncé l’arrivée mardi du patron du groupe paramilitaire Wagner, Evguéni Prigojine. Cela intervient dans le cadre d’un accord ayant mis fin à sa rébellion en Russie. Selon le dirigeant biélorusse et médiateur dans cette crise, Alexandre Loukachenko, Prigojine est arrivé ou est sur le point d’arriver au Biélorussie : « Prigojine est déjà en train de voyager en avion. Oui, en effet, il est au Biélorussie aujourd’hui », a-t-il assuré dans une déclaration ambiguë rapportée par l’agence de presse officielle Belta.

Des médias biélorusses ont rapporté qu’un jet privé appartenant à Prigojine avait atterri à Minsk mardi matin. Le tempétueux patron de Wagner s’était volatilisé depuis l’annonce de la fin de sa rébellion samedi soir, après vingt-quatre heures de chaos qui ont vu ses hommes s’emparer de bases militaires et marcher sur Moscou, avant de faire soudain volte-face.

La phrase du jour

Vous avez empêché une guerre civile. »

Tels sont les mots de Vladimir Poutine qui a rendu hommage à son armée, qui a selon lui empêché une « guerre civile » pendant la rébellion du groupe paramilitaire Wagner. « Vous vous êtes opposés à ces troubles dont le résultat aurait inévitablement été le chaos », a salué le président russe lors d’une cérémonie devant des militaires à Moscou.

Plus tôt, le ministère russe de la Défense, bête noire du groupe Wagner, avait annoncé que « des préparatifs (étaient) en cours pour le transfert des équipements militaires lourds de Wagner aux unités actives des forces armées » régulières. Si l’onde de choc de la révolte conduite par les hommes du milliardaire Evguéni Prigojine reste à mesurer, le Kremlin a d’ores et déjà nié que Vladimir Poutine sortait affaibli de cette crise, la pire en plus de deux décennies de règne.

Le chiffre du jour

77. C'est le nombre d'exécutions sommaires de détenus civils auxquelles la Russie aurait procédé en Ukraine depuis le début de l’invasion du pays, selon un rapport de l’ONU. Le Haut-Commissariat aux droits de l’homme a aussi recensé 864 cas de détention arbitraire par les forces armées russes, les forces de l’ordre et les autorités pénitentiaires qui « se sont livrées à des actes de torture et de mauvais traitements généralisés à l’encontre de détenus civils ». Côté ukrainien, le Haut-Commissariat a « recensé 75 cas de détention arbitraire par les forces de sécurité ukrainiennes, principalement de personnes soupçonnées d’infractions liées au conflit ».

La tendance du jour

Emmanuel Macron recevra mercredi le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg pour préparer le sommet de Vilnius des 11 et 12 juillet prochains, a annoncé mardi l’Elysée. Le sommet doit notamment aborder la question délicate des relations entre l’Ukraine et l’Otan, y compris un chemin vers une éventuelle adhésion après la guerre et les garanties de sécurité que l’Alliance atlantique pourrait offrir à Kiev.

« L’Alliance doit continuer à mener résolument sa mission de défense collective et, en bonne coordination avec l’Union européenne, de soutien à l’Ukraine, qui mène actuellement sa contre-offensive face à une Russie divisée », a également insisté l’Elysée, trois jours après la rébellion armée avortée du groupe Wagner en Russie.