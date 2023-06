Guerre en Ukraine EN DIRECT : Le renseignement américain avait eu vent de la rébellion de Wagner, selon CNN…

07h29 : « Une marche pour la justice » : Evgueni Prigojine sort de son silence après la rébellion avortée de Wagner

« Le but de la marche était de ne pas permettre la destruction du groupe Wagner et tenir pour responsable ceux qui, par leurs actions non-professionnelles, ont commis un nombre considérable d’erreurs au cours de l’opération militaire spéciale », a estimé le chef du groupe paramilitaire, aujourd'hui en exil en Biélorussie. Dans un enregistrement de 11 minutes, Prigojine a justifié son action et l'armée russe en a (encore) pris pour son grade :