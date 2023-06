Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

Volodymyr Zelensky s’est rendu ce lundi dans la région de Donetsk, près du front de l’Est en Ukraine, au moment où son armée mène une contre-offensive dans cette zone et dans le Sud. Volodymyr Zelensky « a rendu visite à des unités des forces armées du groupe opérationnel et stratégique de Khortytsia », aux côtés du commandant des forces terrestres ukrainiennes, Oleksandre Syrsky, et décoré des soldats, selon la présidence. « Je tiens à vous remercier, à vous récompenser tous et à vous serrer la main avec une grande gratitude, vous, vos familles, vos parents », a déclaré le président ukrainien, s’adressant aux militaires. « L’Ukraine est fière de chacun de vous », a-t-il appuyé.

La phrase du jour

Le but de la marche était de ne pas permettre la destruction du groupe Wagner (…) pas de renverser le pouvoir dans le pays. »

Le chef du groupe Wagner, Evgueni Prigojine, s’est exprimé pour la première fois depuis qu’il a mis un terme à sa rébellion sur la route de Moscou, samedi. Il a publié, comme il en a l’habitude, des messages vocaux sur des boucles de messagerie privée. Il assure même que le soulèvement « a mis en lumière de graves problèmes de sécurité dans le pays ».

Le chiffre du jour

4.000. L’Allemagne est prête à stationner en Lituanie quelque 4.000 soldats, contre 850 actuellement, pour renforcer le flanc oriental de l’Otan. Les conditions préalables à ce déploiement sont « l’infrastructure correspondante » sur place, en particulier les casernes et dépôts, ainsi que la « compatibilité avec les plans de l’Otan », a précisé ce lundi le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius. « Cela implique des efforts considérables et nous avons convenu que l’installation de la brigade suivra pas à pas, à mesure que l’infrastructure se développera », a précisé le ministre.

La tendance du jour

L’armée ukrainienne a dit ce lundi avoir libéré Rivnopil, une localité de la région de Donetsk située sur le front Sud, dans la zone où les troupes de Kiev ont légèrement progressé ces dernières semaines. Rivnopil se trouve dans une zone où les forces ukrainiennes sont à l’offensive et ont repris plusieurs villages après presque deux semaines de combats. La Russie avait reconnu combattre dans la zone le 16 juin, deux semaines après le lancement de la contre-offensive de Kiev visant à reconquérir l’ensemble des territoires occupés par Moscou. Une dizaine de localités ont été reprises depuis.