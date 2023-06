Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

Volodymyr Zelensky a accusé ce jeudi Moscou de préparer un « attentat terroriste » impliquant une fuite radioactive à centrale de Zaporojie, occupée par les troupes russes dans le sud de l’Ukraine. « Ils ont tout préparé pour cela », a affirmé le Président ukrainien sur Telegram.

« C’est un nouveau mensonge. On vient juste d’avoir des contacts avec l’Agence internationale de l’énergie atomique », dont le directeur Rafael Grossi s’est rendu la semaine dernière à la centrale de Zaporojie, a répondu le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. La destruction en mai du barrage de Kakhovka a suscité des inquiétudes pour la pérennité du bassin servant à refroidir les six réacteurs de la plus grande centrale d’Europe.

La phrase du jour

Je propose que nous nous concentrions à Vilnius sur ce qui est désormais une priorité absolue, à savoir le renforcement de la capacité de combat de l’Ukraine »

C’est une déclaration du chancelier allemand Olaf Scholz. Il a appelé ce jeudi les dirigeants des pays de l’Otan, qui se réuniront en juillet à Vilnius, la capitale lituanienne, à se concentrer sur le renforcement de l’aide militaire à l’Ukraine. « Le gouvernement ukrainien a lui-même déclaré qu’il n’était pas question d’adhérer à l’Otan tant que la Russie mènerait sa guerre contre l’Ukraine », a-t-il expliqué.

Le chiffre du jour

60 milliards. C’est l’enveloppe totale des nouveaux soutiens financiers qu’a reçue l’Ukraine pour rebâtir son économie à l’issue d’une conférence internationale sur sa reconstruction organisée à Londres. L’essentiel des engagements provient d’un paquet d’aide de 50 milliards d’euros que l’Union européenne a prévu de débloquer jusqu’en 2027. Les Etats-Unis ont également annoncé un soutien d’1,3 milliard de dollars (environ 1,2 milliard d’euros) d’aide.

La tendance du jour

C’est la « liste de la honte ». Les forces armées russes et les groupes armés « affiliés » ont été ajoutés à la liste de l’ONU sur les violations des droits des enfants lors de conflits pour leurs actions en Ukraine.

« Je suis particulièrement choqué par le nombre élevé d’attaques contre des écoles, hôpitaux et personnel protégé, et par le grand nombre de morts et de mutilations d’enfants attribuées aux forces russes et groupes armés affiliés », souligne Antonio Guterres dans ce rapport qui sera publié la semaine prochaine. « Je suis consterné par le nombre élevé de graves violations commises contre les enfants en Ukraine après l’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie », indique-t-il.

Selon le rapport qui a été distribué jeudi aux membres du Conseil de sécurité, l’ONU a confirmé le nombre 477 enfants tués en Ukraine en 2022, dont 136 morts attribuées aux forces russes et groupes affiliés et 80 aux forces armées ukrainiennes, et 909 cas d’enfants mutilés, dont 518 attribués aux forces russes et groupes affiliés et 175 aux forces ukrainiennes.