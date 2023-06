Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

Journée stable sur le front mais pas chez Evgueni Prigojine qui continue de s’en prendre au Kremlin avec une véhémence toujours renouvelée. Le chef du groupe paramilitaire Wagner accuse le pouvoir russe de cacher le succès de la contre-offensive ukrainienne dans un enregistrement publié sur Telegram.

« L’ennemi occupe Piatykhatky, le nord de Robotyné, et Urojaïné, ce qui veut dire que de grands pans de territoire ont été perdus. L’attaque ennemie engendre de notre côté de sérieuses pertes et des problèmes qui sont étouffés, que les Russes ne savent pas. Tout cela est complètement caché à tout le monde. Un jour la Russie se réveillera et s’apercevra que la Crimée est ukrainienne. C’est une trahison directe des intérêts de la Fédération de Russie. »

Des déclarations dans la veine des dernières prises de parole de l’homme d’affaires, qui reproche à son ancien allié Vladimir Poutine d’envoyer ses hommes (ceux du groupe Wagner) au casse-pipe depuis plusieurs mois dans l’est ukrainien. Dans les faits, l’Ukraine prétend avoir repris huit villes ou villages, tandis que la Russie répond qu’elle a repoussé tous les assauts ennemis.

« Si l’ennemi atteint Molochnyi Lyman, alors tous les territoires pris pendant l’opération militaire spéciale retourneront à l’ennemi », a enfin averti Evguéni Prigojine, évoquant là un scénario catastrophe pour la Russie dont l’objectif affiché reste de conquérir l’ensemble du Donbass et de consolider ses territoires conquis dans le Sud.

La phrase du jour

Certaines personnes croient qu’il s’agit d’un film hollywoodien et s’attendent à des résultats immédiats. Ce n’est pas le cas

Interviewé par la BBC, le président ukrainien a déclaré que les progrès sur le champ de bataille de la contre-offensive de Kiev contre les forces russes avaient été « plus lents que souhaités », mais qu’il n’entendait pas se faire dicter le rythme de l’offensive par « les pressions extérieures ». « Quels que soient les souhaits de certains, y compris les tentatives de pression, avec tout le respect qui leur est dû, nous avancerons sur le champ de bataille de la manière que nous jugerons la meilleure. » Des avancées modestes que le président ukrainien met sur le compte des très nombreuses mines posées par les Russes sur 200.000 km2.





Zelensky at the conference in London via a video link from Kyiv: "Protecting and rebuilding Ukraine is a global task." pic.twitter.com/Yt22vLn0e1 — Apex World News (@apexworldnews) June 21, 2023



Le chiffre du jour

3,5 milliards d’euros. Les pays de l’UE ont décidé mercredi de contribuer à une nouvelle dotation de 3,5 milliards d’euros pour la Facilité européenne pour la paix (FEP) utilisée pour financer leurs fournitures d’armes à l’Ukraine et les missions militaires à l’étranger.

Les alliés occidentaux de Kiev ont promis mercredi d’augmenter leur aide financière à l’économie ukrainienne, ravagée par plus d’un an de guerre, mais averti la Russie qu’elle devrait en fin de compte payer pour la reconstruction. Alors que l’Ukraine reconnaît que sa contre-offensive, qui se heurte à une forte résistance de l’armée russe, ne va pas aussi vite qu’espéré, la conférence pour la reconstruction réunit pendant deux jours à Londres plus de 60 pays, institutions internationales et secteur privé.

La polémique du jour

L’Ukraine a révélé mercredi avoir récupéré trois prisonniers de guerre transférés récemment en Hongrie depuis la Russie, mais Kiev a accusé Budapest d’avoir violé le droit humanitaire international durant cette procédure et de faire le jeu de Moscou.

« Je confirme que trois anciens prisonniers de guerre sont de retour en Ukraine » sur un total de 11 transférés en Hongrie le 8 juin, a déclaré à la télévision le chargé parlementaire ukrainien pour les droits de l’homme, Dmytro Loubinets.

« Dès le début de cette histoire, la Hongrie a joué le jeu de la partie russe et de la propagande russe », a-t-il cependant accusé. « C’était planifié comme une opération spéciale contre l’Ukraine (menée) par les services spéciaux russes avec l’implication de la partie hongroise ». Lundi déjà, la diplomatie ukrainienne avait accusé Budapest de lui bloquer l’accès à ce groupe de prisonniers de guerre remis à la Hongrie par l’intermédiaire de l’Eglise orthodoxe russe et surtout à l’insu de Kiev.