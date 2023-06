Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

De nouvelles attaques russes « massives » ont visé dans la nuit de lundi à mardi Kiev et les villes ukrainiennes de Lviv (ouest) et Zaporojie (sud), sans faire de victimes, selon les autorités militaires. « Nouvelle attaque aérienne massive sur la capitale », a écrit l’administration militaire de Kiev sur sa chaîne Telegram. Selon elle, une vingtaine de drones explosifs ont été lancés sur la ville par vagues provenant de directions différentes.

« Il n’y a pas d’informations concernant des victimes ou des destructions pour l’instant », a-t-elle ajouté, précisant que l’alerte avait duré plus de trois heures. L’armée de l’air ukrainienne a affirmé dans la matinée sur Telegram que la défense antiaérienne avait détruit « 32 des 35 drones » lancés dans la nuit par la Russie et qui visaient « principalement », selon elle, la région de Kiev.

La phrase du jour

On peut mettre sur son gilet pare-balle un galon symbolique, non conforme au règlement, et la photo devient virale. C’est ça, le charisme »

La force est avec lui. Une image du commandant en chef de l’armée ukrainienne Valery Zaloujny est devenue virale sur les réseaux sociaux, à cause d’un patch « Baby Yoda » sur son gilet pare-balles. Baby Yoda, appelé Grogu dans la série The Mandalorian, est un personnage de l’univers de Star Wars.

The Force is strong with this one: Ukraine’s Commander-in-Chief Valerii Zaluzhny sporting a Baby Yoda patch pic.twitter.com/DXUrP9kfJt — Business Ukraine mag (@Biz_Ukraine_Mag) June 19, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Lundi soir, le service de presse de l’armée ukrainienne a publié une vidéo du général Zaloujny visitant des positions ukrainiennes. Et en plein milieu de sa poitrine s’affiche l’effigie du petit être à la peau verte et aux grandes oreilles. L’image a provoqué une vague de mèmes sur Valery Zaloujny, surnommé le « général de fer » dans son pays et qui est devenu une icône de la résistance ukrainienne face à l’invasion russe lancée en février 2022.

Le chiffre du jour

50. La Commission européenne a demandé mardi aux Etats membres une rallonge budgétaire de 50 milliards d’euros au budget de l’UE pour aider l’Ukraine jusqu’en 2027. « Nous proposons une réserve financière pour les quatre prochaines années de 50 milliards d’euros. Cela inclut à la fois des prêts et des subventions », a déclaré la présidente de l’exécutif européen, Ursula von der Leyen, lors d’un point de presse.

Cette réserve permettra de donner une « perspective » aux Ukrainiens et « devrait également inciter d’autres donateurs à s’engager », a poursuivi la responsable allemande. Elle « nous permettra de vraiment calibrer notre soutien financier en fonction de l’évolution de la situation sur le terrain, car nous savons tous qu’une guerre exige de nous la plus grande flexibilité », a expliqué la présidente de la Commission. Cette rallonge au budget pluriannuel 2021-2027 devra être approuvée à l’unanimité par les Etats membres, et recevoir l’aval du Parlement européen.

La tendance du jour

La Russie a menacé mardi de frapper des « centres de prise de décision » ukrainiens en cas de bombardements sur le sol russe ou sur la Crimée annexée avec des armes occidentales, que Moscou accuse Kiev de préparer. « Selon nos informations, les dirigeants des forces armées ukrainiennes planifient de frapper le territoire de la Russie, y compris la Crimée, avec des (systèmes américains) Himars et des (missiles britanniques) Storm Shadows » a affirmé le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou.

« L’utilisation de ces missiles en dehors de la zone (de combats) signifierait une implication totale des Etats-Unis et du Royaume-Uni dans le conflit et entraînerait des frappes immédiates sur les centres de prise de décision en Ukraine », a-t-il ajouté. Il n’a pas précisé si ces menaces portaient sur les centres de commandement militaire, que Moscou affirme déjà frapper, ou les centres de décision politique à Kiev.

Depuis le déclenchement de sa campagne militaire contre l’Ukraine en février 2022, Moscou a plusieurs fois mis en garde contre une aggravation du conflit en cas d’attaques directes sur son sol. La Russie considère la Crimée comme faisant partie de son territoire depuis qu’elle a annexé cette péninsule ukrainienne en 2014.