Guerre en Ukraine EN DIRECT : Kiev dit avoir reconquis un autre village sur le front sud...

07h30 : Un projet pour lever le tabou du sexe pour les blessés de guerre

A 23 ans, Rodion Trystan a laissé un œil au front en Ukraine. Le jeune homme a rapidement réalisé que sa blessure de guerre affectera tous les aspects de sa vie, y compris ses relations intimes. S’il a eu des petites amies depuis sa blessure, il a aussi vécu des expériences désastreuses, comme lorsqu’une femme rencontrée via une application lui a tourné le dos et est partie à la vue de son visage.

Le jeune homme relève que le programme de réinsertion dans la vie civile qu’il a suivi n’incluait aucune discussion à ce sujet. « Le problème, c’est que nous ne parlons pas du tout de sexe », explique Rodion. C’est pour remédier à cette situation qu’il a pris part à un projet mené par une organisation d’anciens combattants visant à briser les non-dits sur le sexe et sur les relations après avoir subi une blessure de guerre. « C’est un sujet complètement tabou en Ukraine », souligne Galyna Alomova, porte-parole du centre pour anciens combattants VeteranHub à Kiev.

Le projet, baptisé « Resex », comprend des manuels pour hommes et femmes, un site Internet et une campagne de promotion vidéo. Il a été financé par des donateurs, dont la Suisse. Les chercheurs ont interrogé 29 anciens combattants blessés, âgés de 18 à 55 ans, et 10 de leurs partenaires, anonymisant leurs réponses. Pour démystifier le sujet, l’équipe a aussi affiché sur les murs de Kiev des posters représentant des camouflages stylisés et des questions-réponses sur la sexualité. Le projet ne couvre pas pour autant toutes les blessures et tous les types de couples. Aucun couple LGBT n’a participé et une seule femme blessée a pu être interrogée.