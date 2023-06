Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé ce vendredi avoir transféré en Biélorussie de premières armes nucléaires, concrétisant le déploiement annoncé en mars par Moscou. « Les premières ogives nucléaires ont été livrées sur le territoire de la Biélorussie. Ce ne sont que les premières, d’ici la fin de l’été, la fin de l’année, nous achèverons totalement, entièrement ce travail », a-t-il dit lors d’un forum économique à Saint-Pétersbourg (nord-ouest), retransmis en direct à la télévision russe.

Il a rappelé que le « déploiement d’armes nucléaires tactiques » en Biélorussie était le fruit d’un accord annoncé en mars avec le président biélorusse Alexandre Loukachenko, qui a prêté le territoire de son pays à la Russie pour attaquer l’Ukraine. Selon lui, il s’agit d’un élément de dissuasion pour « ceux qui pensent à infliger à la Russie une défaite stratégique ».

La phrase du jour

Les chars brûlent. Il en ira de même pour les F-16 »

C’est un avertissement de Vladimir Poutine. Le président russe estime que ces appareils, s’ils sont livrés par l’Otan, « brûleront ». Le mois dernier, les Etats-Unis, qui ont longtemps refusé de livrer des avions de chasse pour éviter une aggravation du conflit, ont donné leur feu vert pour autoriser la livraison de F-16 que Kiev réclamait inlassablement. Le calendrier de livraison de ces avions de fabrication américaine et leur nombre ne sont pas arrêtés à ce stade.

Le chiffre du jour

12. C’est le nombre de missiles russes que l’Ukraine a affirmé avoir abattu ce vendredi. Selon l’armée de l’air ukrainienne sur Telegram, ses forces ont détruit six missiles hypersoniques Kinjal, six missiles de croisière Kalibr et deux drones de reconnaissance. Cette attaque, qui a visé la capitale Kiev, s’est produite lors d’une visite d’une délégation de dirigeants africains.

La tendance du jour

Pour la première fois, l’armée russe admet à demi-mot avoir cédé des territoires. Moscou a reconnu ce vendredi que des combats étaient en cours pour le contrôle des localités de Rivnopil et Ourojaïné, sur le front sud en Ukraine. « Dans la zone du saillant de Vremivka, les combats les plus actifs ont lieu dans les districts des localités de Rivnopil et d’Ourojaïné », a indiqué vendredi le ministère russe de la Défense, assurant y avoir repoussé cinq attaques au cours des dernières 24 heures, à l’aide de son aviation et de son artillerie.

Le fait que des combats aient lieu pour ces bourgs signifie que les lignes russes ont reculé de quelques kilomètres vers le sud et vers l’est autour de cette zone exposée de Vremivka, à la frontière des régions de Zaporojie et de Donetsk, partiellement occupées par la Russie.

L’armée ukrainienne a indiqué une fois encore avancer, malgré la « puissante résistance » des troupes russes. La zone de Vremivka est cependant située à plus d’une dizaine de kilomètres au nord des principales lignes fortifiés russes, faites notamment de tranchées et de pièges antichars.