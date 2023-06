Guerre en Ukraine EN DIRECT : Quatre chefs d'Etat africains à Kiev pour une médiation de paix...

08h30 : Emmanuel Macron reçoit « MBS » à l’Elysée, la guerre en Ukraine sera évoquée

Le président français s’entretient ce vendredi avec le prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane au cours d’un déjeuner à l’Elysée où nombre de sujets devraient être abordés : de la guerre en Ukraine à l’Iran en passant par la crise libanaise et la Syrie. Emmanuel Macron soulignera « à quel point la question de l’Ukraine est importante » et a des implications partout dans le monde et « comment l’Arabie saoudite peut exercer une influence y compris sur la Russie », a indiqué la présidence.