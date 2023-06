Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

La commission électorale russe a annoncé ce jeudi la tenue d'« élections » locales le 10 septembre dans les territoires que la Russie occupe en Ukraine et dont elle a revendiqué l’annexion en septembre 2022. Ces scrutins visent, selon l’instance, à élire des assemblées régionales et des conseils municipaux, alors même que Moscou ne contrôle qu’une partie des régions de Lougansk et Donetsk dans l’Est, Zaporojie et Kherson dans le Sud.

Des combats y font toujours rage, et l’Ukraine est en train de mener une contre-offensive qui vise à libérer ces territoires. Près d’un an et demi après avoir lancé son assaut contre l’Ukraine, la Russie contrôle quelque 17 % du territoire ukrainien, y compris la Crimée, péninsule annexée en 2014. Le président russe Vladimir Poutine a revendiqué l’annexion de ces régions en septembre dernier, après y avoir organisé de pseudo-référendums, en dépit de combats et des critiques quasi unanimes de la communauté internationale.

La phrase du jour

A notre grand regret, l’Australie continue d’avancer avec force dans le sillage des auteurs de l’hystérie russophobe qui sévit actuellement dans les pays de l’Occident »

C’est une déclaration du porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. L’Australie a pris des mesures juridiques radicales ce jeudi pour empêcher la Russie de construire sa nouvelle ambassade à deux pas de son Parlement, après des mises en garde des services de renseignement contre un risque d’espionnage. Le Kremlin a aussitôt réagi en dénonçant une « manifestation d’hostilité » qui appellera une réponse « réciproque » de Moscou.

Le chiffre du jour

20. C’est le nombre de drones explosifs russes que Kiev affirme avoir abattu pendant la nuit de mercredi à jeudi. L’armée ukrainienne revendique aussi la destruction d’un missile de croisière. Trois autres ont toutefois à nouveau touché la ville natale du président Volodymyr Zelensky. Ces attaques surviennent alors que l’Ukraine a lancé le début de sa contre-offensive et affirme avoir repris « plus de 100 km de territoire ».

La tendance du jour

Le chef de l’Agence internationale pour l’énergie atomique (AIEA) s’est rendu dans la centrale nucléaire de Zaporojie ce jeudi. Rafael Grossi a expliqué après sa visite sur place que la situation était « grave » mais en cours de stabilisation après la destruction du barrage de Kakhovka. Il a fait ce déplacement, reporté d’un jour, au moment où les forces ukrainiennes sont passées à l’offensive sur les positions russes dans le sud et l’est de l’Ukraine.

« Les conséquences sont là et elles sont réelles », a admis Rafael Grossi après avoir passé trois heures à la centrale occupée depuis l’année dernière par les Russes. Mais « des mesures sont prises pour stabiliser la situation », a-t-il ajouté, sans préciser leur nature. Sa visite était notamment destinée à déterminer si cette installation avait été mise en danger par la destruction du barrage de Kakhovka sur le Dniepr, le grand fleuve ukrainien, dont l’eau était utilisée pour refroidir ses six réacteurs.

La centrale a été la cible à de multiples reprises de bombardements dont s’accusent Moscou et Kiev et a été coupée du réseau électrique à plusieurs reprises, soulevant des inquiétudes quant à sa sécurité.