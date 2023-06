Guerre en Ukraine EN DIRECT : Kiev a abattu un missile et 20 drones russes cette nuit…

08h09 : La Russie affirme avoir neutralisé neuf drones en Crimée

La Russie a affirmé jeudi avoir neutralisé dans la nuit et la matinée neuf drones au-dessus de la Crimée, péninsule annexée par la Russie, a indiqué le gouverneur local installé par Moscou, Sergueï Aksionov. « Pendant la nuit écoulée et dans la matinée, neuf drones ont été détectés au-dessus du territoire de la république de Crimée », a affirmé Sergueï Aksionov sur Telegram, ajoutant qu’il n’y a eu aucune victime. « Six appareils ont été abattus par les forces anti-aériennes », alors que trois autres « ont été désactivés » avant d’atterrir, a-t-il ajouté.