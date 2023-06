Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

Six personnes ont été tuées ce mercredi dans des frappes de missiles russes en Ukraine, à Odessa au bord de la mer Noire et dans la région de Soumy. A Odessa, trois personnes ont été tuées et 13 ont été blessées dans une frappe de missile de croisière Kalibr qui a notamment touché un entrepôt commercial, a indiqué sur Telegram Serguiï Bratchouk, porte-parole de l’administration militaire de cette grande ville du sud du pays.

Tirés depuis la région russe de Rostov-sur-le-Don, six missiles de croisière de type X-22 ont touché la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine. Trois personnes y ont été tuées et six autres blessées, selon le gouverneur Pavlo Kyrylenko.

La phrase du jour

Il y a un risque sérieux, car l’eau qui est là-bas est limitée. »

C’est une déclaration de Rafael Grossi, le directeur de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Il s’est rendu ce mercredi à la centrale nucléaire de Zaporojie, occupée par la Russie. Il devait notamment vérifier si celle-ci a été mise en danger par la destruction du barrage de Kakhovka sur le fleuve Dniepr, dont l’eau est utilisée pour refroidir les six réacteurs.

Le chiffre du jour

1.500. C’est le nombre de prisonniers de guerre détenus de part et d’autre depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie que le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a indiqué ce mercredi avoir rencontré. L’organisation, dont le siège se trouve à Genève, avait fait l’objet de critiques répétées du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui lui avait reproché de ne pas faire assez pour accéder aux soldats détenus par les Russes. Très discrète sur ses missions par souci d’efficacité, l’organisation ne précise toutefois pas le nombre de prisonniers qu’elle a visité de part et d’autre.

La tendance du jour

Simples, redoutables, efficaces… Les mines, utilisées en « quantités phénoménales » en Ukraine, constituent un des marqueurs de cette guerre de haute intensité. Le pays est devenu l’un des plus vastes champ de mines au monde.

Quelque 30 % du territoire ukrainien serait contaminé, selon les chiffres de Kiev repris par plusieurs ONG, mais « on touche à peine du doigt l’ampleur du fléau, compte tenu de l’impossibilité de chiffrer et cartographier » dans un pays où la guerre fait rage, relève Baptiste Chapuis, responsable à Handicap international, de retour d’une mission en Ukraine.

Si les belligérants, qui disposent de stocks pléthoriques datant de l’époque soviétique, en font tous deux usage, les forces russes sont les premiers utilisateurs de ces engins dont certains interdits par le droit international, s’accordent tous les experts interrogés. « La guerre en Ukraine marque, d’un point de vue militaire, le grand retour de l’usage de la mine », constate Stéphane Audrand, spécialiste en risques internationaux. « Très utiles pour restreindre les capacités de mouvement adverse », simples et rapides à poser ou à disséminer, elles sont utilisées « en quantités phénoménales », souligne-t-il.