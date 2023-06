08h25 : Zelensky fait état d'« actions de contre-offensive » ukrainiennes sur le front

« Des actions de contre-offensive et défensives ont lieu en Ukraine et je n’en parlerai pas en détail », a déclaré samedi Volodymyr Zelensky au cours d’une conférence de presse en compagnie du Premier ministre canadien Justin Trudeau. « Il faut faire confiance à nos militaires et je leur fais confiance », a-t-il ajouté.

Le chef de l’Etat ukrainien était interrogé sur des propos de son homologue russe Vladimir Poutine, qui avait assuré vendredi devant des journalistes que la grande contre-offensive ukrainienne attendue depuis des mois avait « commencé ».