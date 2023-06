Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

L’info du jour

Après la destruction du barrage de Kakhovka, les premiers bilans ont été communiqués par les autorités ce vendredi. Au moins cinq personnes ont été tuées et 13 portées disparues dans les inondations provoquées par la destruction du barrage, selon le ministre de l’Intérieur ukrainien. Au total, 48 localités sont inondées dont 14 dans les zones sous occupation russe et 2.412 personnes ont été évacuées côté ukrainien, a précisé le dirigeant sur Telegram. Dans la partie de la région occupée par les Russes, les autorités d’occupation ont déploré la mort de huit personnes. Selon elles, la montée des eaux pourrait encore durer dix jours.

La phrase du jour

Toutes les tentatives de contre-offensive menées jusqu’à présent ont échoué, mais le régime de Kiev dispose encore d’un potentiel offensif. »

Tels sont les mots de Vladimir Poutine. Le président russe estime que la contre-offensive que l’Ukraine préparait a « commencé » mais que Kiev n’a pas réussi à atteindre ses « objectifs ». Selon lui, les combats durent depuis cinq jours mais les hommes de Volodymyr Zelensky n’ont pas réussi à prendre l’avantage. Le Kremlin a assuré que les pertes ukrainiennes étaient « de l’ordre de trois pour un » en faveur de la Russie.

Le chiffre du jour

2 milliards de dollars. C’est le montant de la nouvelle aide américaine accordée à l’Ukraine pour permettre de renforcer la défense antiaérienne (munitions additionnelles pour les systèmes antiaériens Patriot, systèmes d’ancienne génération Hawk, munitions d’artillerie 105 et 203 mm, des drones Puma, etc.). Les Etats-Unis ont livré ou promis plus de 39,7 milliards de dollars d’armements divers aux forces de Kiev depuis le début de l’offensive russe, a souligné vendredi le ministre américain de la Défense.









La tendance du jour

L’Islande a annoncé vendredi la fermeture de son ambassade à Moscou. « La situation actuelle ne permet tout simplement pas à la petite représentation diplomatique de notre pays d’opérer en Russie », a affirmé la ministre des Affaires étrangères islandaise Thórdís Gylfadóttir dans un communiqué.

Pour autant, le petit pays nordique ne compte pas rompre définitivement ses relations diplomatiques avec Moscou, mais estime que « cela dépendra des positions prises par le Kremlin ». L’ambassade islandaise sera fermée à compter du 1er août.