06h55 : Zelensky redit ne pas être derrière l’explosion de Nord Stream

Volodymyr Zelensky a réaffirmé mercredi qu’il n’était pas impliqué dans l’explosion le 26 septembre du gazoduc Nord Stream et ne croyait pas que d’autres responsables ukrainiens aient joué un rôle. « Je n’ai rien fait de tel, je ne ferais jamais cela », a affirmé le président ukrainien dans une interview diffusée par les médias allemands Welt-TV et Bild qui l’interrogeaient sur le mystère entourant l’explosion du gazoduc. « Je pense que notre armée et nos services de renseignement n’ont rien fait de tel, sinon j’aimerais voir des preuves, nous ne savons rien de tout cela, à cent pour cent ».

Selon un article du Washington Post publié mardi, une agence de renseignement d’un pays européen avait prévenu la CIA en juin 2022 que des forces spéciales ukrainiennes comptaient faire exploser le gazoduc. Le quotidien cite des informations issues des nombreux documents confidentiels publiés en ligne par le jeune militaire américain Jack Teixeira arrêté mi-avril.