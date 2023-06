Guerre en Ukraine EN DIRECT : Plusieurs villages inondés après une explosion sur un barrage hydroélectrique…

08h10 : L’impossible décompte du bilan des civils tués en Ukraine

Une frappe russe a tout pris à Oleksandre Remez : sa femme Natalia a été tuée et son appartement dans la ville ukrainienne d’Ouman ravagé. Lui a survécu, car son réveil matinal l’a éloigné de la chambre à coucher. Fin mai, un mois après le drame, debout devant les décombres de son immeuble, il dit vouloir une chose : que toutes les victimes de cette guerre soient comptabilisées.

« Nous avons besoin de connaître les chiffres, mais aussi les noms, car personne ne doit être oublié », plaide cet homme de 63 ans, entre plusieurs sanglots. Mais compter les morts est un exercice difficile, alors que 20 % du pays environ est occupé. Selon un bilan à jour publié par les autorités ukrainiennes, au moins 10.368 civils ont été tués et 14.404 blessés depuis le début de l’invasion russe en février 2022.

Mais « ce sont uniquement les personnes connues », explique Oleg Gavrych, conseiller principal du chef du cabinet du président Volodymyr Zelensky. « Nous estimons que le plus probable est que ce nombre est cinq fois plus élevé. Donc autour de 50.000 » victimes, précise-t-il. Les données sont peu ou prou conformes à celles avancées par l’ONU, qui décomptait 8.709 tués et 14.666 blessés à la fin avril tout en notant que le bilan réel était sans doute « considérablement plus élevé ».