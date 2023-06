Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

L’info du jour

L’heure des grandes manœuvres a-t-elle sonné ? La Russie affirme ce lundi avoir repoussé une « offensive de grande envergure » ukrainienne dans le Donbass. « Le matin du 4 juin, l’ennemi a lancé une offensive de grande envergure dans cinq secteurs du front dans la direction du sud de la région de Donetsk », a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué, sans préciser le lieu exact de la bataille.

Après quelques heures de flottement, Kiev a confirmé être en train de mener des « actions offensives » et revendique des victoires près de Bakhmout. « Le secteur de Bakhmout reste l’épicentre des hostilités. Nous y avançons sur un front assez large. Nous remportons des succès et occupons les hauteurs dominantes. L’ennemi est sur la défensive », a indiqué Ganna Maliar, vice-ministre de la Défense ukrainienne. De son côté, le Kremlin affirme avoir repoussé les attaques tout en infligeant de lourdes pertes humaines et matérielles aux Ukrainiens.

La phrase du jour

On demande aux Ukrainiens de nous éclaircir la situation »

Tels sont les mots du Premier ministre belge Alexander De Croo. Des informations font état de l’usage d’armes de fabrication belge en Russie par des combattants russes pro-Ukraine. Or, selon le dirigeant flamand, la règle est « stricte ». « Nos armes fournies à l’Ukraine c’est pour des objectifs défensifs, pour [défendre] le territoire ukrainien », a-t-il rappelé.

Le chiffre du jour

40 minutes. Soit le temps durant lequel plusieurs radios russes ont perdu le contrôle de leurs fréquences. Durant ce piratage, un faux discours du président Vladimir Poutine a fait état d’une « invasion » ukrainienne et a annoncé la mise en place d’une loi martiale dans les régions frontalières de l’Ukraine.

« C’était en effet un piratage. Nous sommes au courant », a déclaré aux agences de presse russes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, en assurant que le contrôle des fréquences avait été rétabli par les radios concernées.

La tendance du jour

Les tensions entre Wagner et l’armée russe s’intensifient. Ce lundi, Evguéni Prigojine, le chef de l’organisation paramilitaire, a accusé un officier russe d’attaquer ses hommes. « Le 17 mai, des hommes du ministère (russe) de la Défense ont été aperçus en train de procéder au minage de routes à l’arrière des positions des unités Wagner », a écrit Evguéni Prigojine, selon son service de presse, dans un rapport adressé à ce ministère.

« Une enquête est en cours et plusieurs faits ne peuvent pas être rendus publics mais je mets ici ce rapport initial et des preuves vidéo de ce qui s’est réellement passé là-bas », a précisé Evguéni Prigojine, en conflit ouvert avec le commandement de l’armée régulière russe, dans un message audio accompagnant le texte.