Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jour, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner les dernières informations sur le conflit. Entre Kiev et Moscou, le bluff continue sur la date de la contre-offensive. L’Ukraine affirme en effet depuis des mois préparer celle-ci contre les forces russes. Mais dans une vidéo publiée dimanche, l’armée ukrainienne a semblé appeler les soldats à garder le silence, et a déclaré qu’il n’y aurait pas d’annonce sur le début de cette grande offensive tant attendue.