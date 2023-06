Guerre en Ukraine EN DIRECT : L’Indonésie propose à son tour un plan de paix…

08h26 : L’Indonésie propose un plan de paix pour l’Ukraine et la Russie

Le ministre de la Défense indonésien Prabowo Subianto a proposé samedi un plan pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l’Ukraine lors d’une conférence sur la défense et la sécurité à Singapour, une initiative immédiatement critiquée par plusieurs participants. « J’appelle la Russie et l’Ukraine à s’engager à cesser immédiatement toutes hostilités », a-t-il déclaré, soulignant que les économies et l’approvisionnement en nourriture des pays d’Asie étaient durement affectés par ce conflit.

Le ministre a proposé un cessez-le-feu « sur les positions actuelles », des zones démilitarisées qui seraient garanties par des observateurs et des forces de maintien de la paix de l’Onu. Il a aussi suggéré à terme un « référendum dans les zones disputées », organisé par les Nations unies, lors de son discours devant la Conférence Shangri-La Dialogue sur la défense et sécurité en Asie-Pacifique.

L’Indonésie, qui privilégie une diplomatie non alignée, a déjà tenté une médiation de paix entre les deux belligérants. Le président indonésien Joko Widodo a effectué un voyage à Kiev et Moscou et rencontré les dirigeants ukrainien et russe l’an dernier, alors que le pays présidait le groupe du G20. La proposition du ministre de la Défense a cependant été critiquée à la conférence, un participant lui reprochant de mettre l’agresseur et l’agressé sur le même plan.