Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

L’info du jour

L’armée russe a affirmé avoir repoussé avec son aviation et son artillerie une tentative ukrainienne d' « invasion » d’une région russe frontalière impliquant plusieurs dizaines de militaires et des chars, ce jeudi. « Après d’intenses bombardements d’installations civiles dans la région de Belgorod, des groupes terroristes ukrainiens comptant jusqu’à deux compagnies d’infanterie motorisée renforcées par des chars ont tenté d’envahir le territoire russe », a indiqué le ministère russe de la Défense sur Telegram.

De plus, deux personnes ont été blessées après la chute d’un drone sur une chaussée à Belgorod, d’après le gouverneur. Le Kremlin a dénoncé une absence de critiques internationales. « La communauté internationale a toutes les possibilités de voir des images, de lire des articles où l’on décrit les frappes sur des immeubles résidentiels », a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. « Et toujours pas un seul mot qui critiquerait ou condamnerait le régime de Kiev pour cela », a-t-il fustigé.

La phrase du jour

Chaque doute que nous manifestons est une tranchée que la Russie essaiera d’occuper »

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a plaidé avec force jeudi pour l’adhésion à l’Otan de son pays et de la Moldavie qui accueille un sommet de dirigeants européens. « Tous les pays européens qui ont une frontière avec la Russie et qui ne veulent pas que la Russie leur arrache une partie de leur territoire doivent être membres à part entière de l’Otan et de l’UE », a-t-il estimé.

Le chiffre du jour

3. C’est le nombre de morts recensés par le maire de Kiev et les autorités militaires, après une attaque aérienne sur la capitale ukrainienne ce jeudi matin. D’après Vitali Klitschko, deux des trois personnes décédés sont des enfants, âgés de « 5-6 et 12-13 ans ». Plusieurs missiles russes avaient été tirés en direction de la capitale ukrainienne cette semaine.

La tendance du jour

Le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg a annoncé à Oslo ce jeudi un déplacement à Ankara « dans un proche avenir », à l’invitation du président turc Recep Tayyip Erdogan, pour tenter de lever les derniers obstacles à l’adhésion de la Suède. « Je me suis entretenu avec le président Erdogan au début de la semaine et je vais me rendre à Ankara dans un avenir proche » pour plaider l’adhésion.

L’objectif ? Que « la Suède devienne membre de l’Alliance aussi vite que possible », a-t-il dit au début d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Otan. La date de la visite de Jens Stoltenberg à Ankara n’a pas encore été décidée.

La Turquie est, avec la Hongrie, l’un des deux seuls des 31 pays de l’Otan à n’avoir pas encore ratifié une adhésion suédoise. Réélu dimanche, le président Erdogan bloque la candidature suédoise, reprochant à Stockholm d’abriter des personnalités de l’opposition turque ayant des liens présumés avec des militants de mouvements kurdes interdits.