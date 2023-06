Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jour, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner les dernières informations sur le conflit. Ce jeudi, deux réunions internationales importantes pour Kiev vont se tenir. Les ministres des Affaires étrangères des pays de l’Otan vont se rencontrer à Oslo pour notamment tenter de trouver un compromis sur la question de l’entrée de l’Ukraine dans l’Alliance. Et en Moldavie, les chefs d’Etat et de gouvernement de 47 Etats européens vont se réunir, dans le cadre de la Communauté politique européenne (CPE), dans le but d’envoyer un message d’unité à Vladimir Poutine.