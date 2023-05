Guerre en Ukraine EN DIRECT : Cinq morts dans une frappe sur la région occupée de Lougansk, selon Moscou…

06h30 : Bienvenue dans ce nouveau Live

Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jour, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner les dernières informations sur le conflit. Entre la Russie et l’Ukraine, la guerre des drones se poursuit. Depuis le début du mois, la capitale Kiev a ainsi été visée par plus de 15 attaques russes. Et hier, Vladimir Poutine a accusé l’Ukraine de chercher à « terrifier » les Russes après une attaque de drones sans précédent le même jour contre Moscou et sa région.