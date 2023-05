Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

L’info du jour

La capitale ukrainienne a de nouveau été pilonnée dans la nuit. Une personne a encore été tuée et onze habitants ont été blessés à Kiev dans la nuit de lundi à mardi dans une nouvelle salve, la troisième en vingt-quatre heures, ont annoncé les autorités locales.

L’armée de l’air ukrainienne a déclaré avoir abattu 29 drones explosifs sur 31 lancés dans la nuit de lundi à mardi, « presque tous près de la capitale et dans le ciel de Kiev ». « De 23h30 à 04h30, les troupes d’occupation russes ont attaqué l’Ukraine » avec 31 drones de fabrication iranienne Shahed-136/131, a affirmé l’armée de l’air ukrainienne sur Telegram.

La phrase du jour

Nous voulons briser la volonté des Russes de gagner cette guerre. »

C’est une déclaration du ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Reznikov. « Nous avons de sérieuses chances de faire une percée durant l’été », a-t-il affirmé dans une interview au quotidien français Ouest-France publiée lundi, estimant que la contre-offensive ukrainienne « va déclencher un nouveau mouvement de repli des Russes ».

Le chiffre du jour

1,5 million. C’est le nombre de passeports russe distribué par Moscou aux habitants des régions occupées en Ukraine, d’après une annonce ce mardi du Premier ministre Mikhaïl Michoustine. C’est un moyen pour Moscou de renforcer son emprise sur ces territoires. Des habitants de ces régions interrogés plus tôt en mai par l’AFP avaient expliqué subir des pressions pour obtenir un passeport russe, qui est devenu nécessaire pour toute une série de procédures administratives sur place.

La tendance du jour

Vladimir Poutine a accusé l’Ukraine de chercher à « terrifier » les Russes après une attaque de drones sans précédent mardi contre Moscou et sa région. Plusieurs drones se sont abattus à l’aube sur des immeubles de la capitale russe, située à plus de 500 kilomètres de l’Ukraine, prenant de court des habitants pour qui le conflit semblait lointain. Selon les autorités russes, huit drones ont été détectés à Moscou et dans sa région, tous ont été neutralisés, mais certaines épaves sont tombées sur des habitations. Deux personnes ont été légèrement blessées, a indiqué le maire de Moscou, Sergueï Sobianine.

Mykhaïlo Podoliak, conseiller à la présidence ukrainienne, a assuré que l’Ukraine n’avait « pas de lien direct » avec l’attaque de drones sur Moscou. Le président russe a estimé que cette attaque était une riposte à une récente frappe russe sur le quartier général des services de renseignement militaires ukrainiens. La diplomatie russe a par ailleurs accusé les pays occidentaux d’être responsables, par leur soutien à Kiev, de l’attaque « irresponsable » contre Moscou.

Les Etats-Unis ont de leur côté une nouvelle fois répété leur position de principe face à la colère du Kremlin, à savoir qu’ils « ne soutiennent pas les attaques à l’intérieur de la Russie ». « Nous sommes concentrés sur la fourniture à l’Ukraine de l’équipement et de l’entraînement nécessaires pour reprendre son propre territoire souverain », a déclaré un porte-parole de la diplomatie américaine.