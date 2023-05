Nouvelle attaque en Russie. Le ministère russe de la Défense, qui mène depuis plus d’un an une offensive en Ukraine, a accusé Kiev d’avoir mené « une attaque terroriste avec des drones contre des sites à Moscou » mardi à l’aube. Dégâts minimes, pas de victime et drones neutralisés… Le point sur l’irruption de drones attribuée à l’Ukraine par le Kremlin.

Quel est le résultat de l’attaque ?

« Ce matin, à l’aube, une attaque de drones a causé des dégâts mineurs à plusieurs bâtiments. Tous les services d’urgence de la ville sont sur place […] Personne n’a été sérieusement blessé jusqu’à présent », a écrit le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, sur Telegram. Les médias ukrainiens qui citent les canaux russes, précisent que les événements se sont déroulés vers 4 heures du matin. « Un drone aurait touché les étages supérieurs de l’immeuble résidentiel numéro 98 de la rue Profsoyuznaya, un autre aurait endommagé un immeuble de la rue Atlasova. Un troisième drone aurait percuté le 14e étage d’un immeuble de grande hauteur sur l’avenue Leninsky, mais n’aurait pas explosé », précise The Kyiv Independent.

Selon Sergueï Sobianine, les autorités ont procédé à l’évacuation des habitants de deux immeubles résidentiels à Moscou, endommagés par les drones. Ils « pourront regagner leurs appartements dès que les services spéciaux auront fini leur travail », a précisé le maire de la capitale russe. Il a par ailleurs annoncé que deux personnes avaient été légèrement blessées. « Tous les services d’urgence de la ville sont sur place […] Personne n’a été grièvement blessé jusqu’à présent », a-t-il affirmé sur sa chaîne Telegram.

Pourquoi si peu de dégâts ?

Pour sa part, le gouverneur de la région de Moscou, Andreï Vorobiov, a indiqué que plusieurs drones avaient été abattus à proximité de la capitale. « Ce matin, les habitants de certains districts de la région de Moscou pouvaient entendre le bruit des explosions, c’était notre système de défense antiaérienne », a-t-il écrit. Il a appelé les habitants à « garder leur sang-froid » et assuré que « tous les services de secours font leur travail. »

« Plusieurs drones ont été abattus à l’approche de Moscou », a-t-il précisé. « Ce matin, le régime de Kiev a mené une attaque terroriste avec des drones contre des sites à Moscou », a de son côté déclaré le ministère de la Défense russe dans un communiqué. « Huit drones ont été impliqués dans l’attaque », a-t-il précisé, en assurant qu’ils avaient tous été neutralisés. Le Kremlin a par ailleurs indique que Vladimir Poutine avait été tenu informé « en direct » de l’attaque de drones et a voulu rassuré la population en affirmant qu’il n’y avait « pas de menaces ».

Des attaques rares en Russie

Le Comité d’enquête russe, chargé des principales investigations dans le pays, a indiqué dans un communiqué enquêter sur les événements. Moscou et sa région, situées à plus de 500 km de la frontière ukrainienne, n’ont été jusqu’à présent que très rarement visées par des attaques de drone depuis le début du conflit, même si ce type d’attaque s’est multiplié ailleurs en Russie. Début mai, deux drones avaient été abattus au-dessus du Kremlin, le siège du pouvoir russe, lors d’une attaque imputée à l’Ukraine.

D’autres attaques se sont néanmoins multipliées ces dernières semaines sur le sol russe, avec notamment une spectaculaire incursion la semaine dernière dans la région de Belgorod, frontalière de l’Ukraine. Ces derniers mois, des drones ont également pris pour cible des bases militaires ou des infrastructures énergétiques en Russie. Kiev n’a revendiqué aucune de ces attaques.

Kiev encore visée

De l’autre côté, Kiev a une nouvelle fois été visée par des drones russes au cours de la nuit, qui a fait au moins un mort, selon le maire de la ville Vitali Klitschko. « De 23h30 à 04h30, les troupes d’occupation russes ont attaqué l’Ukraine » avec 31 drones de fabrication iranienne Shahed-136/131 dont 29 ont été abattus, « presque tous près de la capitale et dans le ciel de Kiev », a affirmé l’armée de l’air ukrainienne sur Telegram.

Lundi, des frappes russes en pleine journée avaient provoqué la panique dans la capitale ukrainienne, attaquée à de multiples reprises depuis le début du mois de mai.