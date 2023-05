Les pays occidentaux multiplient les appels à la médiation chinoise sur la guerre en Ukraine, alors que Pékin se rapproche semaine après semaine de Moscou. D’après un porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères, c’est au tour de Berlin d’encourager la Chine à se ranger du côté du pays agressé. Le gouvernement allemand a demandé à l’émissaire chinois Li Hui de « faire pression » sur la Russie pour qu’elle retire ses troupes d’Ukraine, a-t-il indiqué ce vendredi.

L’émissaire chinois, qui effectue une tournée européenne d’une semaine et est attendu vendredi à Moscou, a été reçu mercredi à Berlin par le secrétaire d’Etat Andreas Michaelis. « L’échange sur la guerre d’agression russe contre l’Ukraine a été au centre de cet entretien intensif », a indiqué un porte-parole du ministère, Christian Wagner, lors d’une conférence de presse régulière.

« La Chine devrait user de son influence »

« La Chine, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, a la responsabilité particulière de jouer un rôle constructif en faveur de la paix et de la sécurité dans le monde », a estimé ce porte-parole, rappelant que Berlin « soutiendrait l’Ukraine aussi longtemps que nécessaire » face à Moscou.

« L’Allemagne a également demandé à la Chine de faire pression sur la Russie pour qu’elle cesse immédiatement son attaque et se retire complètement d’Ukraine », a enchaîné le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Selon lui, « la Chine devrait aussi user de son influence sur la Russie pour mettre un terme à sa rhétorique nucléaire irresponsable et empêcher toute escalade ».

L’évocation des livraisons d’armes

« Le secrétaire d’Etat a exprimé l’attente que la Chine désigne et condamne clairement l’agression de la Russie et s’abstienne de la soutenir par [des livraisons d'] armes », a déclaré Christian Wagner. « Les deux parties ont convenu de poursuivre l’échange sur la guerre d’agression russe contre l’Ukraine », a-t-il conclu.

Li Hui, qui fut ambassadeur de Chine dans la capitale russe, effectue une tournée en Europe depuis une semaine. Il a passé deux jours à Kiev, un jour en Pologne et était mardi en France. La Russie et la Chine entretiennent des relations étroites qui se sont renforcées sur les plans économique et diplomatique depuis le déclenchement le 24 février 2022 de l’offensive russe en Ukraine et la pluie de sanctions occidentales ayant frappé l’économie russe. Pékin a aussi mis un point d’honneur à ne pas condamner l’assaut des Russes contre leurs voisins ukrainiens.