Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

L’info du jour

Chassé-croisé à Bakhmout. L’armée russe régulière commence à reprendre en main les positions du groupe paramilitaire Wagner, qui a revendiqué ce week-end la prise de la ville dans l’est de l’Ukraine. Cette opération se déroule à un moment où l’armée russe est dans une situation délicate sur les flancs à Bakhmout, ayant perdu, selon les Ukrainiens, 20 kilomètres carrés au nord et au sud de cette cité face à leurs forces.

« Nous sommes en train de retirer les unités de Bakhmout aujourd’hui. D’ici au 1er juin, la majeure partie se réinstallera dans des bases de l’arrière », a déclaré le patron de Wagner, Evguéni Prigojine, dans une vidéo diffusée sur Telegram. Sur ces images, il salue ses hommes en leur donnant les consignes et en leur souhaitant bonne route, évitant cette fois-ci de répéter ses critiques envers l’état-major de l’armée russe, avec lequel il est en conflit ouvert. « On se retire, on se repose, on se prépare, puis on recevra de nouvelles tâches », a ajouté Evguéni Prigojine. Une vice-ministre ukrainienne de la Défense, Ganna Maliar, a confirmé l’information.

La phrase du jour

Sa disparition vous laisse un vide immense. Elle nous bouleverse tous. »

Emmanuel Macron a adressé dans une lettre ses « condoléances sincères » aux salariés de l’Agence France-Presse après le décès dans l’est de l’Ukraine de leur collègue Arman Soldin qui était « le visage » d’une « passion », « le devoir d’informer ».

Malgré le « chagrin » et la « colère », « la mémoire d’Arman Soldin sera aussi évoquée avec admiration et fierté », a ajouté le chef de l’Etat. « Son nom restera associé à l’honneur de votre métier », dit-il aux journalistes de l’AFP, les assurant, dans une phrase manuscrite, de ses « condoléances sincères » et de son « soutien constant. »

Le chiffre du jour

36. C’est le nombre de drones lancés par la Russie dans la nuit et détruits par Kiev. Moscou « continue de terroriser l’Ukraine » et a lancé 36 drones, a déclaré Volodymyr Zelensky sur Telegram. « Aucun d’eux n’a atteint son objectif », a-t-il assuré en remerciant la défense antiaérienne du pays.

L’armée de l’air ukrainienne a indiqué que les drones de fabrication iranienne et de type Shahed 136/131 avaient été lancés depuis le nord et le sud. « L’ennemi sans doute visait des infrastructures essentielles et des sites militaires dans le sud du pays », a-t-elle indiqué dans sur Telegram. Depuis début mai, la Russie a intensifié ses attaques nocturnes de missiles et de drones contre l’Ukraine.

La tendance du jour

La menace de Vladimir Poutine est mise à exécution. Le président russe avait annoncé le 25 mars que Moscou allait déployer des armes nucléaires « tactiques » sur le territoire de la Biélorussie, un pays situé aux portes de l’Union européenne. Ce transfert a commencé, selon le président du pays, Alexandre Loukachenko. La Russie de son côté n’a fait dans l’immédiat aucun commentaire. « Le transfert des charges nucléaires a commencé, ça a déjà commencé », a déclaré le chef d’Etat biélorusse, répondant à une question d’un journaliste russe dans une vidéo diffusée par la chaîne Telegram officieuse de la présidence biélorusse, Pul Pervogo.

L’opposante en exil Svetalana Tikhanovskaïa a dénoncé jeudi une menace pour tout le continent européen. « Ce ne met pas juste en danger la vie des Biélorusses, mais crée aussi une nouvelle menace pour l’Ukraine, pour toute l’Europe », a écrit sur Twitter Svetlana Tikhanovskaïa. « Lorsqu’on parle d’armes nucléaires tactiques, la plupart sont aussi puissantes que celle qui a tué 140.000 personnes à Hiroshima », a-t-elle ajouté. Les armements nucléaires dits « tactiques » peuvent provoquer d’immenses dégâts, mais leur rayon de destruction est plus limité que celui d’armes nucléaires « stratégiques ».