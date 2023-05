Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

L’info du jour

Une réponse politique aux incursions militaires. Deux jours après la percée en Russie de deux groupes ukrainiens, le Kremlin promet une réponse « extrêmement ferme » en cas de nouvelles actions sur le territoire national. « Nous continuerons de répondre rapidement », a affirmé ce mercredi le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou.

Après la parole, les actes. Le pouvoir russe a accusé l’Ukraine d’avoir attaqué l’un de ses navires de guerre qui se trouvait en patrouille dans la zone économique exclusive turque. Le Kremlin a assuré avoir neutralisé l’assaut, en détruisant trois vedettes sans pilote. Par ailleurs, dans la région de Belgorod, cible des intrusions ukrainiennes, de « nombreuses » attaques de drones ont été signalées, selon le gouverneur de ce territoire.

La phrase du jour

« Les relations entre la Chine et la Russie ont atteint un niveau sans précédent. Elles se caractérisent par un respect mutuel des intérêts de chacun, le désir de répondre ensemble aux défis, qui sont liés à une turbulence accrue sur la scène internationale et à la pression de sanctions illégitimes de la part de l’Occident collectif. »

Tels sont les mots de Mikhaïl Michoustine. Lors d’une visite en Chine, le Premier ministre a dénoncé la « pression » occidentale depuis le début de l’invasion de l’Ukraine. Il peut se rassurer : son fidèle allié chinois a réaffirmé son « ferme soutien » au Kremlin sur les questions relevant « des intérêts fondamentaux ».









Le chiffre du jour

Cinq. Comme le nombre d’étrangers jugés en Russie à partir de la semaine prochaine. Leur tort ? Avoir combattu pour l’Ukraine. Selon Moscou, les cinq hommes (trois Britanniques, un Croate et un Suédois) avaient été faits prisonniers lors de la bataille pour Marioupol, au printemps 2022, alors qu’ils faisaient partie du régiment Azov, considéré comme une organisation terroriste en Russie et basé à Marioupol avant la conquête de cette ville portuaire par l’armée russe. Tous libérés dans le cadre d’un échange de prisonniers, ils seront jugés par contumace.

La tendance du jour

Opération transparence chez Wagner. Evgueni Prigojine, le chef de l’organisation paramilitaire, a estimé qu’environ 10.000 des 50.000 détenus recrutés dans les prisons russes pour aller combattre en Ukraine sont morts en première ligne dans la bataille de Bakhmout.

Selon lui, les pertes ukrainiennes sont beaucoup plus lourdes : « Moi j’ai trois fois moins de tués et (…) environ deux fois moins de blessés. » C’est la première fois que le chef de Wagner parle ouvertement de l’ampleur de ses pertes, alors que côté russe tout est fait pour garder secret le nombre de tués et de blessés.