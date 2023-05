Sean Penn continue à s’engager dans la guerre en Ukraine. Après avoir réalisé un documentaire sur le président ukrainien Volodymyr Zelensky, présenté en février à la Berlinale, la star américaine va jouer dans un film ukrainien. Il clôturera le film La guerre à travers les yeux des animaux du groupe SOTA Cinéma. Cette œuvre présente les aventures de neuf animaux impliqués dans la guerre en Ukraine. « Toutes ces histoires sont basées sur des évènements réels », précise Oleg Kokhan, à l’origine du film.

L’acteur Sean Penn jouera dans la dernière de ces histoires, celle qui va clôturer l’anthologie cinématographique. Il incarnera un ingénieur du son, témoin malgré lui du début de l’invasion russe, le 24 février 2022. Un rôle qui sied parfaitement à l’acteur, qui se trouvait en présence de Volodymyr Zelensky quand il a appris l’invasion russe en Ukraine. Myroslav Slaboshpytskyi, réalisateur de The Tribe (2014), sera aux manettes de ce dernier court métrage.

« Un des plus grands amis de l’Ukraine »

« Je suis absolument ravi de faire partie de ce film. C’est un grand honneur pour moi de collaborer avec Sean Penn, un incroyable acteur, une personne exceptionnelle et l’un des plus grands amis de l’Ukraine », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Il est crucial pour nous que les artistes du calibre de Sean Penn non seulement reconnaissent la réalité terrifiante que nous décrivons, mais apportent également leur voix », a salué Oleg Kokhan.

Sean Penn s’est rendu à plusieurs reprises en Ukraine depuis le début de l’invasion russe en février dernier. L’engagement de l’acteur américain a provoqué l’ire de Moscou qui l’a banni définitivement de Russie, alors que la star est allée jusqu’à déclarer en avril 2022 qu’il envisageait de « prendre les armes contre la Russie ».