Guerre en Ukraine EN DIRECT : Paris redit à la Chine que la France et l’UE soutiendront Kiev « dans la durée »…

Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jour, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner les dernières informations sur le conflit. En pleine multiplication d’attaques sur le sol russe ces derniers mois, le Kremlin a exprimé en début de semaine sa « profonde préoccupation ». Il faut dire que lundi, des combattants entrés en Russie depuis l’Ukraine ont attaqué plusieurs localités de la région de Belgorod, qui a également essuyé des tirs d’artillerie et des attaques de drones qui ont poussé les habitants à fuir. Moscou a depuis affirmé avoir « écrasé » avec son aviation et son artillerie le groupe à l’origine de la plus spectaculaire incursion en territoire russe depuis le début du conflit.