Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jour, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner les dernières informations sur le conflit. Le week-end a principalement été marqué par les informations contradictoires entre Russes et Ukrainiens sur la situation à Bakhmout, et par la présence de Volodymyr Zelensky au sommet du G7 au Japon. Lors de celui-ci, le président ukrainien a récolté soutiens diplomatiques et de nouvelles livraisons de munitions, d’artillerie et de véhicules blindés.