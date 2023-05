Guerre en Ukraine EN DIRECT : Zelensky semble confirmer la perte de Bakhmout, dont il ne « reste rien »

Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jour, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner les dernières informations sur le conflit. Ce week-end, la situation exacte à Bakhmout est incertaine. Moscou a revendiqué samedi soir la capture totale de cette ville, épicentre des combats dans l’Est de l’Ukraine et théâtre de la bataille la plus longue et sanglante dans le pays depuis l’assaut russe en février 2022. Mais Kiev dit encore se battre bien que « la situation (soit) critique ».