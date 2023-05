Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

Volodymyr Zelensky continue sa tournée internationale. Le dirigeant ukrainien s’est rendu ce vendredi en Arabie saoudite pour participer à la Ligue arabe, volant la vedette au dirigeant syrien, Bachar al-Assad, allié de Moscou, qui fait son grand retour sur cette scène diplomatique. L’escale du président ukrainien à Jeddah, ville côtière sur la mer rouge, était pour lui l’occasion de s’adresser aux dirigeants d’une région beaucoup moins unie dans son soutien à l’Ukraine que ses alliés européens et américains.

Volodymyr Zelensky a remercié Mohammed ben Salmane pour « son soutien à l’intégrité territoriale » de l’Ukraine, lors d’un entretien bilatéral. Il a aussi estimé que « certains » pays arabes « ferm[ai]ent les yeux » sur l’invasion de son pays par la Russie, les « prisons » et les « annexions illégales ». Volodymyr Zelensky se rendra ensuite ce week-end à Hiroshima, ville japonaise victime du premier bombardement atomique de l’histoire en 1945 et devenue depuis un symbole mondial de la paix. Il sera présent à l’occasion du sommet du G7. Un terrain plus amical pour le chef d’Etat.

La phrase du jour

Elle représente une menace aux fondements de l’ordre constitutionnel et à la sécurité. »

C’est en ces termes que Moscou a déclaré ce vendredi l’ONG écologiste Greenpeace « indésirable » en Russie. Cette décision entraîne l’interdiction de ses activités dans le pays, en pleine répression de toute voix critique depuis la décision du Kremlin d’envahir l’Ukraine. L’ONG mène habituellement en Russie des opérations de sensibilisation au changement climatique, de lutte contre les feux de forêts et de préservation des espèces animales.

Le chiffre du jour

117.400. C’est le nombre de soldats contractuels recrutés pour son armée depuis le 1er janvier 2023, d’après l’ancien président russe Dmitri Medvedev. Le Kremlin tente de reconstituer des rangs affaiblis par l’invasion de l'Ukraine. Le dirigeant, actuellement numéro 2 du Conseil de sécurité russe, s’est félicité de « la poursuite du travail » pour augmenter les effectifs de l’armée « dans le cadre des instructions données par [Vladimir Poutine] ».

La tendance du jour

Dans une déclaration commune publiée après une réunion consacrée à l’Ukraine dès vendredi, les Etats-Unis, le Japon, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie et le Canada ont annoncé des mesures pour « priver la Russie des technologies, des équipements industriels et des services du G7 qui soutiennent son entreprise guerrière ».

Cela inclut des restrictions sur les exportations de biens « essentiels pour la Russie sur le champ de bataille », ainsi que le ciblage d’entités accusées d’acheminer du matériel vers le front pour son compte.

Le Royaume-Uni et l’Union européenne - qui participe aux discussions du G7 - avaient auparavant annoncé des restrictions à leurs importations de diamants russes, qui rapportent chaque année plusieurs milliards de dollars à Moscou.