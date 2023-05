Guerre en Ukraine EN DIRECT : Zelensky va se rendre au Japon pour le sommet du G7…

07h58 : Au G7, Washington et Londres annoncent de nouvelles sanctions contre la Russie

Les sanctions doivent empêcher « environ 70 entités en Russie et dans d’autres pays de recevoir des biens exportés américains, en ajoutant celles-ci à la liste noire du département du Commerce », a expliqué un responsable américain, évoquant plus de 300 nouvelles sanctions contre « des personnes, des organisations, des navires et des avions » à travers l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie.

D’autres membres du G7 - qui réunit Etats-Unis, Japon, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie et Canada - se préparent également à « mettre en place de nouvelles sanctions et barrières à l’exportation », selon Washington.