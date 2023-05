Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

449e jour de guerre en Ukraine, et nouvelle guerre de la com' entre Kiev et Moscou. Ce jeudi, l’Ukraine a affirmé avoir abattu dans la nuit la quasi-totalité des missiles russes ayant visé Kiev et plusieurs régions, Moscou se félicitant à l’inverse d’avoir « détruit » toutes ses cibles.

Au cours de cette dernière « attaque nocturne », les forces ukrainiennes ont réussi à détruire « 33 cibles aériennes - 29 missiles et 4 drones ! », a déclaré le commandant de l’armée de l’air, Mykola Olechtchouk, sur un total de 30 missiles tirés par la Russie, selon la hiérarchie militaire. L’administration civile et militaire de Kiev a jugé que les attaques russes menées depuis début mai étaient « sans précédent par leur puissance, leur intensité et leur variété ».

A l’inverse, le ministère russe de la Défense a affirmé avoir « atteint » et « détruit » toutes les cibles de ses frappes nocturnes. Il n’a pas précisé quels objectifs étaient visés, se bornant à souligner que des « stocks significatifs d’armements et de munitions » ukrainiens avaient été détruits et que des déplacements de troupes avaient été « enrayés ».

La phrase du jour

Il s’est lancé dans une virulente attaque contre Emmanuel Macron, le traitant d’un mot commençant par un C (allusion évidente à « connard »), disant ''c’est un taré, c’est le lèche-bottes de Poutine'' et ''il faut enlever les gants, nous devons nous déchaîner contre les frogs''. »

Tels sont les mots de Guto Harri, ancien directeur de la communication de l’ex-Premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson. Guto Harri est revenu sur cette anecdote dans un nouvel épisode de son podcast « Unprecedented » mis en ligne jeudi. Reste qu’un porte-parole de Boris Johnson s’est refusé à tout commentaire sur les propos qui lui prête son ancien conseiller, précisant que l’ancien Premier ministre n’était pas impliqué dans ce podcast.

Le chiffre du jour

3.000. C’est, en euros, le montant de l’amende requise par le Parquet russe contre l’opposant Evgueni Roïzman. Le sexagénaire, qui a plaidé non coupable lors de son procès qui a commencé fin avril et qui risquait jusqu’à cinq ans de prison, est l’un des derniers grands détracteurs du Kremlin encore présents et en liberté en Russie. Il était jugé pour « discrédit » de l’armée russe.

La tendance du jour

Sur le front diplomatique, l’émissaire chinois Li Hui a conclu une visite de deux jours à Kiev où il a eu des discussions sur le « règlement » du conflit. La présidence ukrainienne n’a pas souhaité confirmer un entretien entre le diplomate et Volodymyr Zelensky, mais Pékin, dans un communiqué, a assuré que les deux hommes s’étaient bien vus, sans donner plus de détails. Sans surprise, le déplacement de M. Li - le plus haut responsable chinois à s’être rendu en Ukraine depuis le début de l’invasion russe - n’a permis aucune percée. Sa tournée en Europe doit le mener vendredi en Pologne, puis dans les jours qui suivent en Allemagne, en France et en Russie.





En parallèle, et toujours sur le plan diplomatique, le Conseil de sécurité de l’ONU s’est réuni ce jeudi pour évoquer la situation en Ukraine, à la veille du début du sommet du G7 à Hiroshima (Japon) où le renforcement des sanctions pour étrangler davantage l’économie russe sera au menu. Selon un responsable de l’Union européenne, organisation qui participe au G7, les chefs d’Etat et de gouvernement des pays membres du G7 (Etats-Unis, Japon, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Canada) discuteront également de sanctions contre le commerce de diamants russes. L’invasion en Ukraine lancée par la Russie il y a quinze mois dominera donc bel et bien l’ordre du jour, avec « des discussions sur l’état du champ de bataille », a déclaré le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan.