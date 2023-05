Guerre en Ukraine EN DIRECT : L'Ukraine dit avoir détruit 29 des 30 missiles russes lors d'une nouvelle attaque nocturne

10h54 : « Il n'y a pas de panacée » à la guerre en Ukraine, selon l'émissaire chinois à Kiev

L'émissaire de la Chine pour l'Ukraine Li Hui, en visite à Kiev, a déclaré jeudi qu'il n'existe pas de remède miracle pour mettre fin à la guerre en Ukraine, tout en appelant Kiev et Moscou à engager des pourparlers. « Il n'y a pas de panacée pour résoudre la crise et toutes les parties doivent (...) bâtir une relation de confiance mutuelle et créer les conditions pour arrêter la guerre et dialoguer« , a insisté M. Li, selon un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères.